Ecco l’Audi E-Tron che costa 2000 euro, ma è un monopattino elettrico

Se il SUV E-Tron di Audi è troppo grande o costoso, la casa automobilistica ha ben pensato di utilizzare lo stesso nome per il suo monopattino elettrico. Costerà 2000 euro, e sarà disponibile a partire del 2020, anche come optional per chi acquista il SUV omonimo.

Da un lato sembra un monopattino, anche se non mancano le note di originalità. Anzitutto nello stile di guida: si piloterà come se fosse uno skateboard, spostando il peso da una parte all’altra per sterzare. Inoltre, servirà una mano sola per guidarlo, considerando che non si dovrà badare troppo all’equilibrio, grazie alle quattro ruote di cui è dotato.

Non è lo scooter elettrico più veloce e potente sulla scena. Quanto alla velocità, infatti, può arrivare ad un massimo di circa 20 km/h, e raggiungere una distanza di circa 20 km. Quando al peso, invece, dovrebbe superare di poco gli 11 chili, mentre a livello di connettività utilizzerà il Bluetooth integrato.

Lo scooter e-tron è attualmente un concept, ma Audi intende trasformarlo in un prodotto commerciale nel 2020, proponendo un prezzo di listino di 2000 euro. Potrebbe essere venduto anche come optional per gli acquirenti di un SUV E-Tron, potendo comodamente alloggiare all’interno del bagagliaio posteriore.

Il prezzo non renderà questo prodotto certamente accessibile ai più, ma potrebbe essere la soluzione ideale per chi non vuole rinunciare al brivido di una corsa sullo skateboard, avendo però la stabilità di uno monopattino elettrico.

