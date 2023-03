Da Juice Apple Watch per la Festa del papà, anche in sconto

Nei negozi Juice, catena Apple Premium Reseller e nel negozio online Juice si possono comprare Apple Watch 8 e il modello top Apple Watch Ultra anche a rate per la festa del papà, oltre promozioni sugli smartwatch Apple delle generazioni precedenti e sconti su iPhone 14.

Oltre alle numerose funzioni dedicate alla salute, incluso rilevamento del battito, elettrocardiogramma ECG, rilevamento fibrillazione atriale e rilevamento cadute, i nuovi Apple Watch 8 e Ultra mettono anche a disposizione rilevamento incidenti e SOS Emergenze.

Per gli utenti che amano attività all’aperto e sport, il primo Apple Watch Ultra è il modello indicato grazie alla cassa in titanio erospaziale che gli conferisce una elevata resistenza a ogni ambiente e prova, inoltre è impermeabile fino a 100 metri sott’acqua, perfetto anche per le immersioni.

Da Juice si parte da 309 euro per Apple Watch SE oppure da 15,37 euro al mese con la formula JuiceEvolution per 20 mesi con al termine restituzione del dispositivo o rinnovo per altro modello. Stesso discorso per Apple Watch 8 da 509 euro oppure da 23,38€ al mese, infine Apple Watch Ultra a listino per 1.009 euro, da Juice si può comprare in 20 rate da 46,36 euro al mese con JuiceEvolution.

Tra i modelli precedenti in sconto segnaliamo Apple Watch Series 6 con GPS + Cellular a solamente 299 euro. Ricordiamo che da Juice è il momento giusto per comprare l’iPhone dei sogni. Invece del prezzo di listino Apple di 1.029 euro per iPhone 14, da Juice c’è lo sconto di 80 euro che porta il prezzo a 949 euro.

Si possono scegliere tutti i sei bellissimi colori della ultima gamma Apple, inclusi i nuovissimi modelli di iPhone 14 e 14 Plus in giallo. Chi lo desidera può pagare anche in piccole rate mensili con JuiceEvolution o PagoDIL.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.