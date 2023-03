Soundcore Liberty 4, gli auricolari che rilevano il battito disponibili in Italia

Soundcore Liberty 4, la nuova generazione di cuffie Liberty True Wireless del marchio Anker sono ora disponibili in Italia su Amazon: si tratta di auricolari wireless con profilo audio premium e audio spaziale, con un prezzo di listino di 149 euro.

I nuovi auricolari promettono un suono nitido grazie al sistema acustico coassiale ACAA 3.0, audio spaziale a 360° con modalità per l’ascolto di musica e la visione di film, e massimo confort grazie alla tecnologia CloudComfort.

Tra le novità di questi auricolari il sensore on board di frequenza cardiaca, che registrerà i battiti del cuore tramite l’app di supporto Soundcore disponibile su App Store e Google Play, per iOS e Android.

Mettono a disposizione la tecnologia di cancellazione attiva del rumore personalizzata con HearID e promettono un’autonomia di di 9 ore con la batteria integrata, fino a2 8 ore tramite la custodia di ricarica. Si tratta, in sintesi, dei diretti successori di Liberty 2 Pro e Liberty 3 Pro, il primo paio di auricolari “stick” del marchio, con doppi altoparlanti in un’architettura coassiale.

Liberty 4, dichiara il produttore, offrono chiarezza su tutte le frequenze per la migliore esperienza di ascolto con tutti i generi musicali. Per la prima volta, Soundcore ha anche aggiunto funzionalità avanzate, tra cui l’audio spaziale, nonché sensori di salute in grado di monitorare il battito cardiaco di una persona tramite l’app mobile Soundcore.

Le Liberty 4 sono disponibili al prezzo di 149,99 € su amazon.it nelle consuete colorazioni nero o bianco.

