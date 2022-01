Da Juice il nuovo Mac costa meno con la permuta dell’usato

Gli esperti di Juice, catena di negozi Apple Premium Reseller, spiegano le 11 ragioni per cui il Mac è perfetto per affari, lavoro e anche in azienda: nei negozi della catena Juice è possibile permutare il vecchio Mac, in questo modo il suo valore sarà detratto dal prezzo di acquisto del nuovo modello.

Per gli appassionati Apple non è una sorpresa apprendere che il primo motivo che rende il Mac portato per lavoro e affari è il nuovo processore Apple M1. Un concentrato di tecnologie progettate internamente da Apple in grado di offrire prestazioni elevate e allo stesso tempo anche una efficienza energetica finora mai vista in portatili e desktop.

Per stuzzicare la curiosità nella sua mailing list Juice salta direttamente al punto numero 8 in cui viene sottolineata la disponibilità per Mac di tutti i principali software di produttività. Si parte da Microsoft Office 365, quindi Word, Excel, PowerPoint e altri ancora, passando per Google Workspace fino a SAP e Dropbox. Senza contare che sempre grazie al chip Apple M1 ora tutte le app per iPhone e iPad si possono usare anche su Mac.

Un altro salto e si arriva al punto numero 10: il Mac ama iPhone. Grazie all’integrazione perfetta tra Mac, iPhone e iPad è possibile sfruttare al massimo le funzioni di ciascun dispositivo e ancora di più quando si usano insieme. Chi ha già provato la facilità d’uso di iPhone e iPad troverà altrettanto semplice iniziare a usare un Mac.

Non ci sono scuse per non passare a Mac, soprattutto tenendo presente la permuta dell’usato di Juice che permette di comprare un nuovo Mac detraendo il valore del vecchio modello. Alcuni esempi: MacBook Air M1 si compra solamente da 749 euro, oppure 37,45 euro al mese, permutando un MacBook Air 256GB del 2018. Invece MacBook Pro 13” M1 si compra da 1.079 euro, oppure 53,95 euro al mese, permutando MacBook Air 256GB del 2018.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.