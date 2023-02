Da Juice iPhone 14 costa 80 euro meno, anche a rate

È il momento giusto per mettere le mani sull’iPhone dei sogni: nei negozi Juice, catena Apple Premium Reseller e nel negozio online Juice iPhone 14 e iPhone 14 Plus si comprano al prezzo scontato di 80 euro rispetto al listino ufficiale Apple.

In aggiunta, chi lo desidera, può anche scegliere di pagare in 20 rate più piccole, a partire da solamente 47,45 euro al mese per 20 mesi senza costi né interessi. Così per esempio iPhone 14 base da 128GB invece del prezzo ufficiali Apple di 1.029 euro, da Juice si compra a 949 euro. Chi desidera pagare a rate verserà 27,22 euro al mese per 20 mesi.

iPhone 14 Plus da 256 GB è proposto da Apple a 1.309 euro: nei negozi Juice è in sconto a 1.229 euro, mentre pagandolo in 20 rate si paga solamente 35,26 euro al mese. Gli sconti aumentano per iPhone 13 128 GB a 859 euro invece di 939 euro, oppure a rate di 28,74 €, iPhone 11 da 128 GB a 609 euro oppure a rate da 19,53€ al mese.

Fino al 26 febbraio da Juice gli iPad Pro di ultima generazione con il potente chip Apple Silicon M2 sono proposti con 50 euro di sconto rispetto al listino ufficiale Apple.

iPad Pro M2 11 pollici Wi-Fi a listino Apple costa 1.69 euro, mentre da Juice si paga 1.019 euro. Anche in questo caso chi lo desidera può pagare il tablet suddividendo il costo in 10 piccole rate mensili, sempre senza costi né interessi, a partire da solamente 101,90 euro al mese.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.