Apple studia speaker flessibili per iPhone, Mac e visore AR

Dal Patent & Trademark Office statunitense si apprende l’esistenza di un brevetto di Apple per uno speaker flessibile, quello che potrebbe essere integrato nel futuro visore per la Realtà Aumentata e Realtà Mista, oppure integrato nello chassis di iPhone iPad e MacBook.

Lo riferisce il sito PatentlyApple spiegando che il brevetto prevede un alloggiamento con una cavità e una cover con una membrana che può vibrare applicando un campo magnetico. La vibrazione produce onde sonore, e il rivestimento è costruito con un materiale in grado di deformarsi in condizioni da sollecitazioni di flessione.

Lo speaker è configurato per produrre onde sonore sia quando è deformato (ripiegato) sia quando non lo è. Un diverso speaker prevede uno strato flessibile, un sensore impostato in modo da individuare la curvatura dello strato flessibile, e un trasduttore disposto per far vibrare lo strato flessibile. Le vibrazioni del layer flessibile generano onde sonore, e il risultato è ottenuto in base alla curvatura dello strato flessibile.

Una sezione del documento di brevetto illustra l’impiego dello speaker o altoparlante flessibile nel visore per la realtà aumentata e mista. Non è chiaro se lo speaker flessibile sarà proposto come accessorio separato da agganciare al visore o alla fascia di sostegno o se invece sarà direttamente integrato in una parte del visore stesso o del sostegno.

Apple spiega che l’head-mounted display, in altre parole lo schermo che l’utente può indossare, può essere modellato per adattarsi a varie teste, differenti tipologie di utenti, e curvato, stirato, ripiegato e adattato in vari modi per i vari utenti.

Le ultime indiscrezioni riportano che Apple avrebbe intenzione di presentare il suo visore AR/VR in occasione della WWDC di giugno (l’annuale conferenza dedicata agli sviluppatori).

Come sempre ricordiamo che Apple brevetta annualmente centinaia di brevetti e non sempre ciò che viene registrato presso il Patent Office si trasforma in prodotti veri e propri. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple, fate riferimento alla nostra sezione dedicata.