Da Juice MacBook Pro 2021 si compra anche a rate con JuiceEvolution

Nei negozi Juice, catena Apple Premium Reseller, e nello store online Juice online i nuovi MacBook Pro 2021 si possono comprare anche a rate con la formula Juice Evolution.

Sono i portatili professionali Apple più potenti ed efficienti di sempre, grazie all’impiego dei processori Apple M1 Pro e Apple M1 Max progettati direttamente da Apple. Oltre a offrire prestazioni al top per processore, grafica e apprendimento automatico, l’elevata efficienza dei processori permette di sfruttare sempre al massimo le prestazioni, anche quando il portatile non è collegato alla rete elettrica, il tutto con una autonomia sorprendente, che nel modello da 16 pollici arriva fino a 21 ore con una sola carica.

Questo senza contare lo spettacolare schermo Liquid Retina XDR, il ritorno di porte e connettori per collegare al volo accessori e periferiche, un sistema da 6 altoparlanti con audio spaziale, videocamera FaceTime HD a 1080p e tante altre novità.

Nei negozi Juice e nello store online è possibile acquistare i nuovi MacBook Pro 2021 pagando l’importo in un’unica soluzione, in 10 rate senza costi né interessi oppure in rate ancora più piccole a partire da 62,23 € al mese con la formula JuiceEvolution a 36 mesi + rinnovo.

Naturalmente nei negozi Juice e nello store online sono disponibili anche i nuovissimi AirPods di terza generazione al prezzo di listino di 199 €. Offrono audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa, equalizzazione adattiva per regolare la musica in base alla forma dell’orecchio, sensore di pressione per i controlli touch di volume, riproduzione e telefonate, fino a 6 ore di ascolto con una carica e fino a 30 ore totali tramite la custodia di ricarica.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.