Amazon spenderà miliardi per le spedizioni di Natale

Amazon investirà miliardi di dollari per assicurare le spedizioni nel periodo delle festività, quindi Black Friday e regali di Natale inclusi. La pandemia di COVID-19 ha dato una forte spinta agli acquisti online e di conseguenza Amazon si è ritrovato ad essere tra i maggiori beneficiari di questa situazione.

Ce lo dicono i numeri: già soltanto nell’ultimo trimestre le vendite sono aumentate del 15%, portando nelle casse della società una cifra che ammonta a 110,8 miliardi di dollari, e nel mese precedente la crescita era stata del 27% rispetto al periodo precedente. Questa crescita però è chiaramente correlata a un aumento nel numero di prodotti acquistati, e quindi delle spedizioni che partono ogni giorno.

Ciò ha portato a problemi di approvvigionamento in tutto il mondo, carenza di manodopera e quindi aumento dei costi di spedizione che, secondo le indiscrezioni, comporterà una spesa aggiuntiva di “diversi miliardi di dollari” per Amazon durante il trimestre attualmente in corso che, tra Black Friday e festività natalizie in arrivo, è ovviamente più movimentato rispetto al resto dell’anno. E di conseguenza le azioni di Amazon sono scese del 3,8%.

L’amministratore delegato di Amazon, Andy Jassy, ha spiegato che la multinazionale ha intenzione di ridurre al minimo l’impatto di questi problemi sui clienti e sulle aziende che distribuiscono i prodotti tramite la piattaforma Amazon durante l’imminente periodo delle festività. «Nel breve periodo per noi sarà costoso, ma è la giusta cosa da fare per loro» si legge nel comunicato stampa. Questo tra le altre cose è il primo trimestre di Jassy come CEO di Amazon, da quando il fondatore Jeff Bezos ha dato le dimissioni.

Ovviamente Amazon sta andando ancora molto bene e i ricavi sono alti: questo infatti è il quarto trimestre consecutivo in cui ha guadagnato oltre 100 miliardi. Anche se le vendite online sono diminuite, Amazon Web Services (azienda statunitense di proprietà del gruppo Amazon che fornisce servizi di cloud computing su un’omonima piattaforma on demand, ndr) continua a essere una enorme fonte di guadagno per l’azienda, con un aumento delle entrate pari al 39%.

