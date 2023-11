Da Merdolino ai bollitori di Graves, tutte le offerte smart Alessi

Non poteva mancare come ogni anno l’offerta natalizia del marchio di oggetti d’arredo e accessori per la casa Alessi e Officine Alessi che propone oggetti d’uso comune con il design di grandi maestri dell’architettura che nel tempo hanno rivisitato forma e funzione creando opere che possiamo portare nella nostra cucina, nella nostra sala da pranzo abbinando bello a funzionale e qualche volta un po’ folle.

Tra i prodotti in offerta troviamo Caffettiere, Bollitori, Posate, Fruttiere, Spremi agrumi e.. un simpatico spazzolino da bagno dall’evocativo e sfacciato nome… merdolino.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

A Di Alessi Mini Girotondo Antisuction Glass Coaster in 18/10 Stainless Steel Mirror Polished, Set of 4 In offerta a 51,20 € – invece di 64,00 €

sconto 20% – fino a 03 dicembre

Alessi – 5051 – Secchiello per ghiaccio con manici e griglia in acciaio inossidabile 18/10 esterno lucido, interno satinato, In offerta a 83,68 € – invece di 129,00 €

sconto 35% – fino a 07 dicembre

Alessi – AC04 B – Fruttiera/scolatoio in acciaio lucido, Piede in alluminio, antracite, In offerta a 171,50 € – invece di 220,00 €

sconto 22% – fino a 08 dicembre

Alessi 5180/14 Nuovo Milano Posate per Insalata in Acciaio Lucido In offerta a 41,19 € – invece di 65,00 €

sconto 37% – fino a 04 dicembre

Alessi AJM302 Pots&Pans Bollilatte in Acciaio Inossidabile 18/10 Lucido In offerta a 59,25 € – invece di 79,00 €

sconto 25% – fino a 09 dicembre

Alessi Birillo Contenitore per Rotoli di Carta Igienica in PMMA In offerta a 66,00 € – invece di 88,00 €

sconto 25% – fino a 08 dicembre

Alessi edo | PU113/20 B – Padella a Manico Lungo in Alluminio con Rivestimento Antiaderente, Manico in Acciaio Inox con Rivestimento in PVD, Marrone In offerta a 56,29 € – invece di 72,00 €

sconto 22% – fino a 02 dicembre

Alessi edo | PU302 – Bollilatte in Acciaio Inox, Manico in Acciaio Inox con Rivestimento in PVD, Marrone In offerta a 59,00 € – invece di 79,00 €

sconto 25% – fino a 04 dicembre

Alessi Edo Pentola, Manici in Acciaio Inossidabile 18/10 con Rivestimento in PVD, Marrone In offerta a 90,00 € – invece di 130,00 €

sconto 31% – fino a 04 dicembre

Alessi Fatman MW08 Etagere faltbar, Edelstahl, Silber, 24 x 39 x 24 cm, Einheiten, 1,0 In offerta a 217,50 € – invece di 290,00 €

sconto 25% – fino a 03 dicembre

Alessi MP0210 Macinasale, Pepe e Spezie in Legno di Faggio, 100 Values Collection, Acciaio, Rosa/Rosso/Giallo In offerta a 91,24 € – invece di 125,00 €

sconto 27% – fino a 05 dicembre

Alessi Pepa Two-Section Hors-D’Oeuvre Dish In offerta a 86,25 € – invece di 107,00 €

sconto 19% – fino a 04 dicembre

Alessi PES – Coltello di carta In offerta a 24,07 € – invece di 29,00 €

sconto 17% – fino a 11 dicembre

Alessi PL16 W – Birillo, Portasapone In offerta a 43,75 € – invece di 52,00 €

sconto 16% – fino a 06 dicembre

DRESSED – Pala torta In offerta a 25,70 € – invece di 34,00 €

sconto 24% – fino a 08 dicembre

Alessi AKK80/13 Mini Girotondo – Sottobicchiere anti-umidità in acciaio INOX 18/10 a finitura lucida In offerta a 51,20 € – invece di 64,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Alessi 9093 B Bollitore con Manico e Fischietto a Uccellino di Design in Acciaio Inox, Nero In offerta a 111,75 € – invece di 145,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Alessi Caffettiera Espresso, Alluminio, 3 Tazze In offerta a 32,00 € – invece di 39,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Alessi Merdolino ASG04 Scopino di Design in Resina Termoplastica per Pulizia WC, Marrone In offerta a 44,50 € – invece di 55,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Alessi Psjs Juicy Salif Spremiagrumi Manuale Di Design In Fusione Di Alluminio, Lucido, 15.24 x 15.24 x 27.94 cm 600 grammi In offerta a 59,25 € – invece di 79,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

