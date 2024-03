Dan Riccio di Apple prossimo alla pensione

Dan Riccio, chief hardware engineering di Apple dal 2012 al 2021, ha fatto sapere ai colleghi che è prossimo al pensionamento dopo oltre 25 anni passati presso la Casa di Cupertino.

Lo riferisce il sempre ben informato Mark Gurman di Bloomberg spiegando che Riccio da tre anni a questa parte ricopre il ruolo di vice president responsabile engineering e tra le ultime cose di cui si è occupato c’è stato l’arrivo sul mercato del Vision Pro, impresa non indifferente e che ha richiesto il superamento di sfide importanti.

Nel 2021, annunciando il passaggio di Dan Riccio ad altre mansioni “per dedicarsi a un nuovo progetto facente capo direttamente al CEO Tim Cook” (quello che oggi sappiamo essere Vision Pro), Apple aveva così presentato l’importante figura: “Ogni passo avanti che Apple ha fatto con l’aiuto di Dan ci ha aiutato a diventare un’azienda migliore e più innovativa”. Tim Cook aveva dichiarato: “L’esperienza solida che John ha maturato in vari ambiti, ne fanno la persona perfetta per guidare i nostri team Hardware Engineering”.

Riccio ha seguito le fasi di progettazione, sviluppo e realizzazione di quasi tutti i prodotti Apple, dalla prima generazione di iMac ai nuovi arrivati, fra cui la linea di iPhone 5G, i Mac con chip M1 e le AirPods Max.

Entrato in Apple nel 1998 alla guida del team Product Design, nel 2010 Riccio è diventato Vice President of iPad Hardware Engineering e nel 2012 è entrato nell’esecutivo in qualità di responsabile Hardware Engineering. A gennai 2021 è stato nominato Vice President of Engineering, continuando ad avere un ruolo fondamentale nei prodotti della Mela.

Il ruolo che prima era di Riccio (Vice President of Hardware Engineering) è stato assegnato a John Ternus; entrato nel team Product Design di Apple nel 2001, quest’ultimo è stato Vice President of Hardware Engineering dal 2013. In più di vent’anni passati in Apple, Ternus ha supervisionato la progettazione hardware di tanti prodotti, fra cui i primi AirPods e tutte le generazioni di iPad. Ha guidato il team che ha creato l’hardware degli iPhone 12 e iPhone 12 Pro, e ha seguito da vicino il processo di transizione del Mac al processore Apple. Ternus ha una laurea in ingegneria meccanica conseguita all’università della Pennsylvania.