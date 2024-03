Il lancio francescano per iPad Pro e MacBook Air è dietro l’angolo

Apple apre le danze: questa settimana e probabilmente anche la prossima sarà costellata di annunci. Ma non attendetevi eventi speciali o clamorosi show per il lancio ma quello che potremmo definire un lancio francescano. È questo il succo di quel che si è appreso nelle scorse ore dal solito Mark Gurman che dedica ai piani di Cupertino un articolo su Bloomberg e alcuni Tweet su X.

Secondo il giornalista tutto quel che si era detto arriverà a cominciare da questa settimana anche se l”obbiettivo dovrebbe essere rivolto specialmente alla prossima.

Sul tavolo c’è quel che sappiamo: i nuovi e molto più costosi iPad Pro, iPar Air (con una versione da 12,9) e MacBook Air con processore M3, insieme ad accessori quali una nuova Magic Keyboard e Apple Pencil.

Le probabili novità in arrivo, sono:

Varie conferme sui prodotti si sono avut con la dissezione del codice di iOS 17.4. Ma voci circolano da molti mesi con rendering e riferimenti di mercato.

Nonostante il grande numero di accessori e di macchine però, secondo Gurman, Apple non prevede rutilanti eventi video o clamorose campagna. La presentazione avverrà video e comunicati prodotti direttamente sul sito oltre che le sue classifiche campagne di marketing.

Perchè Apple avrebbe deciso un lancio in tono minore non è chiaro. Se il MacBook Air avrà solo un aggiornamento processore, per gli iPad e gli accessori le novità dovrebbero essere massicce tanto da essere classificati come un lancio di grande importanza. Possiamo ipotizzare che Apple non ritenga la nicchia significativa a sufficienza per creare un evento speciale oppure che non ci sia materiale a sufficienza per un evento che come minimo di solito dura un’ora.

I primi annunci si dovrebbero avere questa settimana. Gurman riferisce in un Tweet che però non dovrebbe essere quella che si apre oggi la settimana giusta per i prodotti principali. Gli Apple Store si stanno infatti preparando a fare qualche piccolo cambiamento non a grandi novità. Potrebbe essere quindi la settimana per bracciali di Apple Watch e qualche nuovo colore per i telefoni.

Questa settimana, per altro sarà anche la settimana del lancio di iOS 17.4 e quindi Apple potrebbe preferire un lancio differito per hardware che ha un peso significativo per molti aspetti, incluso quello che riguarda proprio un nuovo sistema operativo destinato a supportarlo.

La data per iPad (e di conseguenza i suoi accessori) e MacBook Air M3 potrebbe essere quella successiva, che inizia il 10 marzo.