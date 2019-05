Dashcam Aukey per auto con monitor e accelerometro in sconto a 46,99 euro

Volete una videocamera per filmare quel che accade all’esterno dell’autovettura durante i vostri viaggi ma anche negli spostamenti quotidiani casa-lavoro? Allora date un’occhiata all’offerta attualmente attiva con un nostro codice su quella di Aukey, in offerta a soli 46,99 euro spedizione compresa.

Per capire nel dettaglio di cosa si tratta e vedere come va, cliccate qui: nella nostra recensione trovate informazioni aggiuntive e test sul campo. In breve si tratta di una videocamera pensata per essere installata in auto e registrare tutto quel che accade fuori dall’autovettura.

Così, in caso di sinistro, potete tutelare la vostra persona in ogni ambito, da quello amministrativo al civile e penale. Si posiziona sul parabrezza in modo da garantire un’ottima visibilità della strada e la camera registra tutto quel che accade intorno a voi. Grazie all’accelerometro si può anche abilitare la registrazione in caso di movimento, così i file verranno acquisiti soltanto nel momento in cui la telecamera rileverà il movimento dell’abitacolo.

Questa dashcam registra su scheda microSD e cancella automaticamente i file più vecchi quando la memoria è satura: insomma non bisogna far nulla, se non installarla e collegarla all’alimentazione. Normalmente costa 55 euro ma usando il codice XMU6EXTS la pagate 46,99 euro spedizione compresa.