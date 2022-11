DDRADON, aspirapolvere senza fili per auto in sconto

Se avete un po’ di tempo libero potete risparmiarvi il costo di pulizia degli interni dell’auto di un autolavaggio acquistando DDRADON, un’aspirapolvere progettato appositamente per questo scopo che al momento potete comprare in offerta.

Com’è fatto

Innanzitutto è senza fili, quindi ci si evita lo scomodo di doversi muovere tra i sedili col vincolo del cavo di un aspirapolvere tradizionale: per l’alimentazione usa una batteria da 4.000 mAh che si ricarica completamente in circa tre ore e mezza e promette fino a 30 minuti di autonomia, che sale a 30 giorni in standby.

Usa un motore da 120 Watt che viaggia a 50.000 giri al minuto, prestazioni queste che promettono in definitiva una potenza di aspirazione pari a 8.000 Pa, quindi riesce ad aspirare anche lo sporco più ostinato che si infila tra i pertugi del veicolo.

Poco ingombrante (parliamo di circa 25 x 16 x 7 centimetri) Si aziona attraverso la semplice pressione di un pulsante ed è particolarmente leggero (365 grammi) grazie alla scocca esterna costruita prevalentemente in alluminio, un materiale che rende questo prodotto solido e duraturo nel tempo ma, come dicevamo, anche altamente leggero.

Il serbatoio è removibile così come il filtro che trattiene il 99% della polvere, ed entrambi sono lavabili e riutilizzabili. Infine, in confezione trovate tre diverse spazzole che consentono di raggiungere agevolmente anche gli angoli più remoti all’interno dell’abitacolo, compresi i ristretti spazi tra cruscotto e parabrezza, per una pulizia completa e profonda.

La promozione

L’aspirapolvere portatile senza fili per auto DDRADON costa 38,32 € ma come dicevamo al momento è in sconto a metà prezzo, perciò ve lo portate a casa per 19,17 €. E’ disponibile in tre varianti di colore: bianco, nero oppure verde.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.