iPhone 14 Pro è il terminale 5G più veloce in diversi paesi

Fin dai primissimi test delle prestazioni 5G degli iPhone 14 Pro in circolazione da settembre, l’ultimo modello top di Apple si conferma come il più veloce in diversi paesi, un risultato che ora trova ulteriore conferma nelle misurazioni indipendenti realizzate dalla società Ookla con il suo strumento e app Speedtest.

I risultati dei test e le prestazioni raggiunte, dipendono non solo dal terminale in sé, ma anche dalla tecnologie e condizioni della rete cellulare impiegata, per questa ragione si osservano classifiche diverse in base al paese.

Nell’ultima rilevazione di Oookla effettuata con Speedtest iPhone 14 Pro e Pro Max risultano gli smartphone 5G più veloci in assoluto negli Stati Uniti, in Regno Unito, Germania e Tailandia, oltre a risultare spesso tra i primi 5 terminali più veloci in alti paesi ancora.

In USA iPhone 14 Pro Max è primo con prestazioni in download di 177,21 Mbps e upload di 19,28 Mbps, seguito al secondo posto da iPhone 14 Pro con valori leggermente inferiori. La classifica dei primi cinque è invece completata da tre terminali Samsung: Z Gold 4, S21+ 5G e Galaxy S22 Ultra.

Purtroppo l’Italia non rientra in questa ricerca di Oookla: l’unico stato europeo incluso è la Germania. Qui gli iPhone di Apple conquistano 4 delle prime 5 posizioni: al primo posto iPhone 14 Pro seguito da iPhone 14 Pro Max, al terzo posto iPhone 13 Pro e al quarto iPhone 13 Pro Max: chiude al quinto posto OnePlus 9 Pro 5G.

Le prestazioni più elevate in assoluto emergono in Cina dove al primo posto domina OnePlus 9 5G con una velocità media di download di 349,15 Mbps e di ben 42,90 in upload.

Occorre rilevare che in alcune graduatorie e paesi iPhone 14 Pro e 14 Pro Max risultano completamente assenti, questo perché nel terzo trimestre 2022, quando è stata effettuata la ricerca, non tutti gli ultimi modelli Apple e di altri marchi erano disponibili in determinate nazioni. Questo vale anche per Samsung Galaxy Z Fold 4 e Google Pixel 7 commercializzati in diversi mercati in date diverse.

