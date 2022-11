Il Black Friday di Apple e le sue giornate di shopping

Nemmeno Apple può sottrarsi alla maratona di sconti Black Friday con le sue giornate di shopping che iniziano venerdì 25 novembre e proseguono fino a lunedì 28 novembre, in quella che è la tradizionale giornata degli sconti Cyber Monday per lo più dedicati all’elettronica ma non solo.

Apple non è nota per concedere sconti generosi agli utenti, anche se in realtà riserva diverse offerte speciali e sconti tramite grandi catene e Apple Premim Reseller.

In ogni caso anche per questo 2022 in fase di chiusura, il Black Friday di Apple permette agli utenti che acquistano uno dei prodotti Apple e Beats selezionati di ricevere una Apple Gift Card in omaggio. L’importo in euro della Apple Gift Card varia in base al prodotto e alla spesa: si va da un minimo di 50 euro per chicompra iPhone o AirPods o Beats, fino al massimo di 250 euro per chi compra un nuovo Mac.

Qui di seguito riportiamo i prodotti Apple e Beats idonei per la promozione Giornate di Shopping Apple Black Friday 2022, con il relativo importo della carta regalo Apple Gift Card in omaggio:

iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12, iPhone SE: carta regalo Apple Gift Card da 50 euro

AirPods Pro 2022, AirPods seconda generazione, AirPods di terza generazione con custodia Lightning, AirPods Max: carta regalo Apple Gift Card fino a 75 euro

Apple Watch SE: carta regalo Apple Gift Card da 50 euro

iPad di nona generazione, iPad mini, iPad Air: carta regalo Apple Gift Card fino a 50 euro

MacBook Air, MacBook Pro, Mac mini, iMac: carta regalo Apple Gift Card fino a 250 euro

Magic Keyboard, Smart Keyboard Folio, Apple Pencil di seconda generazione, caricatore MagSafe Duo: carta regalo Apple Gift Card fino a 50 euro

Beats Studio3 Wireless, Solo3 Wireless, Powerbeats Pro, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Beats Flex: carta regalo Apple Gift Card fino a 50 euro

Ricordiamo che la promozione Black Friday di Apple è disponibile tramite il negozio Apple Store online e anche nei negozi fisici della catena Apple Store nelle giornate di shopping dal 25 al 28 novembre.