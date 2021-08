Deerma Spray Mop, il lavapavimenti con serbatoio incorporato

Se volete potenziare la vostra attrezzatura per passare lo straccio senza però esagerare con strumentazione elettrica ed elettronica, acquistate Deerma Spray Mop, specialmente adesso che è proposto in sconto a 13,59 euro.

Si tratta di uno strumento che combina il classico manico con panno removibile ad una testa rotante e un serbatoio spray incorporato, due soluzioni che agevolano e non poco la pulizia quotidiana della pavimentazione. Probabilmente non sostituisce il lavaggio aggressivo del pavimento, ma se usato quotidianamente vi permette di tenerlo pulito con il minimo sforzo.

E’ infatti sufficiente inserire acqua e sapone nel serbatoio, agganciare il panno (magari umidificandolo un po’ prima di cominciare) e si è subito pronti per partire. Grazie alla leva presente all’estremità del manico è possibile spruzzare un po’ della soluzione detergente nell’area frontale, quindi strofinare la superficie per rimuovere macchie e aloni. Il video pubblicitario ci dimostra che può funzionare anche come soluzione di emergenza, ad esempio per raccogliere in un attimo il contenuto di una tazza di caffè rovesciata per terra.

La testa rotante come dicevamo rende il tutto molto più pratico perché non appena si incontra un ostacolo, il panno può essere facilmente orientato per infilarsi anche nei pertugi più stretti, senza doversi prestare a strane contorsioni del polso. In più la sua natura lo rende utilizzabile anche con le superfici verticali, sia ad esempio per il piastrellato in bagno che per vetri e specchi.

Diamo adesso un po’ di numeri: ogni spruzzo eroga 2 millilitri di soluzione detergente fino a 95 centimetri di distanza dal panno. Il serbatoio è da 350 millilitri e, stando ai test del produttore, sono sufficienti per pulire efficacemente una superficie di circa 100 metri quadrati. Il manico è lungo 124 centimetri mentre il panno misura circa 36 x 12 centimetri. La struttura è costruita principalmente in plastica ABS mentre il manico è realizzato in acciaio: complessivamente, lo strumento pesa 750 grammi da vuoto.

Se siete interessati all'acquisto, Deerma Spray Mop è in offerta lampo: anziché 42,49 euro risparmiate il 69%, pagandolo 13,59 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.