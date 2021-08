Apple langue negli speaker smart, Amazon piglia tutto

Apple è stato il primo colosso della tecnologia a introdurre il primo assistente vocale digitale nei dispositivi di consumo nel 2012 con iPhone 4s (presentato a ottobre 2011), poi purtroppo però ha perso la battaglia con Amazon nel grande successo degli speaker smart: l’ultimo report CIRP di questo mercato nel trimestre di giugno in USA fotografa una situazione ormai ben nota.

Nel trimestre in questione la base di dispositivi installati è di 126 milioni di unità, con Amazon che svetta su tutti una quota del 69%, contro Google del 20%, mentre i numeri di Apple non figurano perché troppo contenuti e quindi inferiori al 10%. In sostanza sembra così che l’introduzione del più economico HomePod mini, in USA proposto a 99 dollari (circa 84 euro) non sia stata sufficiente per Apple per riconquistare quote di mercato in un settore in cui Amazon domina quasi incontrastato da anni.

Il grande successo del colosso dell’e-commerce di Jeff Bezos emerge anche dall’elevato numero di famiglie e abitazioni USA in cui sono presenti più speaker smart Amazon Echo. Secondo le stime della società di analisi e ricerche di mercato CIRP in oltre 50 milioni di abitazioni USA c’è almeno uno speaker Amazon Echo, mentre in oltre 20 milioni di case statunitensi ce ne sono più unità.

Per quanto riguarda invece gli speaker Google Nest sono presenti singolarmente in circa 23 milioni di case, mentre solo 8 milioni di famiglie ne possiedono più di uno. Il confronto dei numeri di Amazon, Google e Apple negli speaker smart non è favorevole per la multinazionale di Cupertino che può contare in solamente 2 milioni di case con più di un HomePod. Secondo gli analisti, riportati da 9to5Mac, si tratta di un indicatore importante perché i costruttori mirano a vendere più dispositivi per singolo utente – abitazione in modo da creare una barriera più grande in caso di passaggio a una piattaforma concorrente.

Ricordiamo che a giugno HomePod mini è arrivato in Austria, Irlanda e Nuova Zelanda, mentre Apple ha anticipato che (finalmente) arriverà anche in Italia entro la fine di quest’anno. Apple sembra stia lavorando su un futuro HomePod con schermo e funzioni Apple TV integrate, in stile Amazon Echo Show.

