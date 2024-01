Dell, nuovi monitor ultrawide 120Hz, compreso modello 40 pollici e 5K

In occasione del CES di Las Vegas, Dell ha presentato due monitor: il 40″ UltraSharp 40 Curved Thunderbolt Hub (modello U4025QW) e il 34″ UltraSharp 34 Curved Thunderbolt Hub (modello U3425WE). Saranno in vendita dal prossimo mese con prezzi negli USA indicati rispettivamente in 2399,99$ e 1019,99$.

Dell riferisce che i nuovi monitor sono pensati per “content creator, data scientists e ingegneri” in generale ma il supporto al refresh rate di 120Hz su tutti e due i modelli li rende adatti anche in ambito gaming.

Il modello U4025QW vanta un display ultrawide certificato VESA DisplayHDR 600 con pannello IPS Black (con angolo di visione più ampio di 178 gradi, che rivela colori precisi anche quando viene visualizzato da un lato e rapporto di contrasto superiore) e risoluzione 5K (5120 x 2160 pixel). Questo modello vanta supporto allo spazio colore DCI-P3 / Display P3 con una copertura percentuale del 99% e supporto a funzionalità di calibrazione con il software Dell Color Management. Sul versante connettività, abbiamo: Thunderbolt 4 (per connessioni con singolo cavo e fino a 140W di power deliver); è presente anche la connessione Ethernet per connettività a t 2.5 Gbps via RJ45, e non mancano HDMI 2.1 FRL (Fixed Rate Link) e DisplayPort 1.4.

Per chi è alla ricerca di un modello di dimensioni inferiori, il modello Dell UltraSharp 34 Curved Thunderbolt Hub Monitor (U3425WE) offre risoluzione WQHD (3440×1440) e altre caratteristiche di serie nell’U4025QW, inclusa certificazione TUV Rheinland, tecnologia , IPS Black e connettività Thunderbolt 4 (fino a 90W di power delivery).

Dell sottolinea che il packaging dei due modelli è realizzato con materiale riciclato/riciclabile e che i monitor sono conformi alle norme ambientali più recenti (EnergyStar, TCO Certified Edge e EPEAT Gold). La disponibilità a livello globale di tutti e due i prodotti è prevista dal 27 febbraio 2024. Ne dovremmo sapere di più nell’ambito del CES (Consumer Electronics Show) di Las Vegas.