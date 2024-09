PS5 Pro, trapelano design e periodo di lancio

Pubblicità

Se le anticipazioni sugli iPhone, i terminali Samsung o, più in generale, sui modelli di smartphone in uscita non stupiscono più, le indiscrezioni sulle console sono più difficili da leggere: questa volta, però, sembra che Playstation 5 Pro non abbia più segreti, almeno per quanto riguarda il design. Ecco come è fatta.

Sebbene alcuni sviluppatori abbiano già ricevuto i kit di sviluppo della PS5 Pro, il design finale della console, a livello ufficiale, rimane un mistero. Tuttavia, alcune indiscrezioni piuttosto affidabili sembrano svelarlo quasi completamente.

Anzitutto, per quanto riguarda il nome, viene confermato che la console si chiamerà ufficialmente PS5 Pro. Dealabs dichiara di aver rivenduto una un’immagine della parte frontale della confezione finale della nuova console, che oltre a svelare il nome, ha permesso anche di dare uno sguardo al design definitivo della PS5 Pro.

Per motivi di copyright non viene mostrata l’immagine ricevuta; tuttavia, la redazione ha diffuso un disegno illustrato realizzato sulla base del reale design della PS5 Pro. In sostanza, il design della PS5 Pro appare molto simile a quello della PS5 Slim, con lo stesso colore bianco sulla “vela” esterna, con un frontale in cui sono presenti due porte USB-C e il pulsante di accensione.

La prima differenza evidente, si vede anche dal disegno, è la presenza di tre bande nere al centro delle vele esterne, anche se nel suo complesso l’estetica rimane simile a quello della PS5 Slim, suggerendo la possibilità di riutilizzare le scocche di ricambio progettate per quest’ultima.

Un’altra differenza che emerge riguarda lo spessore: sembra, infatti, che il modello Pro sia leggermente più spesso rispetto alla PS5 Slim. Sebbene la redazione abbia visto l’immagine della confezione di vendita, non si è ancora certi della presenza di una versione con lettore disco. L’immagine del box finale di vendita avvistato, infatti, ritrae una PS5 Pro priva di lettore. Per quanto riguarda il controller, non ci sono novità: la PS5 Pro includerà lo stesso DualSense bianco, già presente con la PS5 e la PS5 Slim.

Sebbene i piani di Sony possano cambiare in qualsiasi momento, la stessa fonte rivela che la PlayStation 5 Pro sarà annunciata molto presto, probabilmente nella prima metà di settembre 2024.