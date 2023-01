Per iPhone 15 Pro previsto design con cornici sottili e bordi curvi

ShrimpApplePro, il “leaker” che in passato ha più volte indicato previsioni che poi si sono rivelate esatte, riferisce una indiscrezione secondo la quale la lineup di iPhone 15 Pro prevede schermi con le stesse dimensioni della lineup di iPhone 14 e che gli iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max (o iPhone 15 Ultra secondo alcuni) si faranno notare per le “cornici sottili” e “bellissimi” bordi smussati.

L’indiscrezione va presa con le molle ma ShrimpApplePro, come accennato, in passato ha riferito alcune indiscrezioni che si sono rivelate corrette. Se quanto affermato dal “leaker” sarà confermato, gli iPhone 15 saranno disponibili con schermi nelle stesse dimensioni degli iPhone 14: 6,1″ e 6,7″ per iPhone 15 e iPhone 15 Plus, e 6,1″ e 6,7″ per iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Non dovrebbe dunque sparire il modello “Plus”, variante che dovrebbe essere presentata anche quest’anno, nonostante altre indiscrezioni riferiscono che non sia stato finora un modello di grande interesse per gli acquirenti.

La voce riferisce che gli iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max (o Ultra) dovrebbero avere cornici più sottili rispetto ai precedenti modelli, e per tutti e quattro i nuovi modelli sono previsti bordi posteriori curvati

ShrimpApplePro aveva riferito l’indiscrezione dei bordi curvi già a novembre dello scorso anno, un ritorno ai bordi più addolciti sulla falsariga di quanto visto in passato con iPhone 5C e più recentemente sui MacBook Pro da 14″ e 16” oltre che sul MacBook Air con CPU M2 ma anche con la batteria wireless Magsafe Battery Pack.

Per quanto riguarda la scocca dei futuri dispositivi nei mesi passati è circolata voce di titanio (una indiscrezione che era circolata anche prima della presentazione di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Max e rivelatasi inesatta, con Apple che ha continuato ad utilizzare alluminio per i modelli base e l’acciaio inossidabile per i Pro).

Trovate confessato tutto quello che sappiamo finora di iPhone 15 in questo nostro articolo.