La telecamera endoscopica ANESOK è in sconto

Vi è mai capitato di dover ispezionare il tratto di una canna fumaria, guardare cosa c’è dentro una parete passando per un piccolo foro, oppure scandagliare tubature o magari andare più semplicemente a recuperare la fede nuziale caduta nel lavandino mentre ci si stava lavando le mani? Per tutto questo potete fare affidamento a un piccolo, formidabile strumento che è la telecamera endoscopica, e in tal caso sappiate che al momento quella di ANESOK è in sconto.

Sul mercato ne esistono diverse, ma questo modello è tra i più aggiornati perché offre alcune piccole migliorie che rendono la telecamera ancora più performante. Innanzitutto, la lunghezza: è possibile scegliere tra tre diverse versioni che differiscono appunto per la lunghezza del cavo. C’è quella lunga 1 metro, per gli utilizzi più comuni, ma chi vuole qualcosa di più può optare per quella con cavo da 5 o 10 metri, in modo da poter effettuare ispezioni ancora più profonde.

Inoltre usa una spina USB-C, il che la rende compatibile con tutti gli smartphone e i tablet Android più recenti, compresi gli iPhone e gli iPad di Apple, e funziona anche sui computer con Windows.

Per di più la risoluzione è 2K, e questo è molto importante perché offre sia un livello di dettaglio superiore, sia la possibilità di effettuare uno zoom pigiando gli appositi pulsanti sul telecomando incorporato, in modo da ottenere uno sguardo ravvicinato durante le ispezioni.

L’obiettivo è da 8 millimetri (questo per avere un’idea delle dimensioni della telecamera) con messa a fuoco tra i 2 e i 10 centimetri, e il cavo è semirigido: anche questo la rende diversa da molte altre, perché risulterà più facile da manovrare, specie quando si dovranno percorrere tubature con angoli e diramazioni.

È impermeabile (IP67) quindi si possono effettuare ispezioni anche in acqua, e il telecomando di cui parlavamo poc’anzi offre un rapido accesso ad alcune funzioni molto utili, come appunto lo zoom ma anche alla gestione di foto (a 2.560 x 1.440 pixel) e video (in HD a 1.280 x 720 pixel), dell’accensione, dello spegnimento e dello switch tra le due videocamere incorporate: una infatti si trova all’estremità del cavo, l’altra è poco sotto, angolata di 90 gradi, in modo da poter avere uno sguardo diretto quando ci si affaccia in cunicoli con più di una diramazione.

E visto che si fanno ispezioni in tubature e altri luoghi chiaramente bui c’è una luce LED la cui intensità luminosa si controlla ruotando semplicemente una ghiera posta lateralmente, in modo da ottenere sempre l’illuminazione ottimale.

La batteria è da 850 mAh, si ricarica in circa un’ora e mezza e promette fino a 2,5 ore di utilizzo ininterrotto; infine, come dicevamo si può usare anche per il recupero di piccoli oggetti agganciando alla testa uno dei tre accessori in dotazione, scegliendo cioè tra un piccolo magnete, un uncino oppure uno specchio angolato a 45°.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 22,75 € potete risparmiare il 16% spendendo 19,11 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.