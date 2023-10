Dimenticate Counter-Strike 2 su Mac, non ci sono abbastanza giocatori

Valve ha annunciato che non ha pianificato una versione per macOS del gioco Counter-Strike 2, il sequel che sostituirà il popolare FPS Counter-Strike: Global Offensive. Il motivo è presto detto, messo nero su bianco in un’apposita FAQ ufficiale.

Ecco quanto pubblicato sulla pagina di supporto Steam:

Con l’avanzamento della tecnologia, abbiamo preso la difficile decisione di interrompere il supporto per hardware più vecchi, inclusi DirectX 9 e sistemi operativi a 32 bit. Allo stesso modo, non supporteremo più macOS. Insieme, rappresentano meno dell’1% dei giocatori attivi di CS:GO

In futuro, Counter-Strike 2 supporterà esclusivamente Windows a 64 bit e Linux. In sintesi, troppi pochi giocatori su macOS.

Il rilascio del mese scorso di Counter-Strike 2 ha richiesto un aggiornamento di 26 GB per tutti coloro che avevano CS:GO, inclusi gli utenti Mac. Tuttavia, dopo l’installazione, gli utenti macOS hanno presto scoperto che l’aggiornamento rende il gioco originale e l’aggiornamento stesso non giocabili a causa della mancanza di supporto, oltre all’amara sorpresa di non poter tornare alla versione precedente funzionante.

Valve afferma che i giocatori Mac saranno idonei a un rimborso dell’upgrade Prime se la maggior parte del loro tempo di gioco di CS:GO è stato su macOS e hanno giocato a CS:GO su un Mac tra l’annuncio del test limitato di Counter-Strike 2 (22 marzo 2023) e il lancio di Counter-Strike 2 (27 settembre 2023), indipendentemente dal momento in cui hanno acquistato l’upgrade Prime. Valve offrirà i rimborsi fino al primo dicembre 2023.

Inoltre, Valve ha aggiunto che coloro che desiderano continuare a giocare a CS:GO su macOS potranno accedere a una versione legacy o “build congelata” del gioco, che ha tutte le caratteristiche di CS:GO tranne le funzioni di matchmaking ufficiale.

Fine dei giochi

Il supporto per questa versione di CS:GO cesserà il primo gennaio 2024. Dopo questa data, il gioco sarà ancora disponibile, ma alcune funzionalità che dipendono dalla compatibilità con il Game Coordinator (ad esempio, l’accesso all’inventario) potrebbero degradare e/o non funzionare correttamente, secondo Valve.

Nonostante l’offerta di rimborso di Valve per gli utenti Mac, la notizia che una versione per macOS di Counter-Strike 2 non è in fase di sviluppo attivo sarà un duro colpo per molti giocatori. Soprattutto in un momento in cui Apple sta spingendo sul versante videoludico.

Anche se CS:GO è stato lanciato nel lontano 2012, è ancora uno dei giochi FPS più popolari, con decine di milioni di giocatori che si connettono ogni mese. Quindi, anche se meno dell’1% della base utenti è su Mac, potrebbe comunque interessare centinaia di migliaia di giocatori.

Indipendentemente dai numeri, uno dei motivi per cui Valve è riluttante a sviluppare CS2 per Mac è che i dispositivi Apple non forniscono un supporto nativo per l’API Vulkan su cui si basa il gioco.

Vulkan è stato progettato per sostituire OpenGL e affrontare alcune delle sue limitazioni, e sebbene esista una libreria open-source chiamata MoltenVK che fornisce un’implementazione di Vulkan sopra l’API grafica Metal di Apple, mancano comunque alcune delle funzionalità avanzate di Vulkan.

Per tutto quello che ruota attorno al mondo dei videogiochi la pagina di riferimento è direttamente questa.