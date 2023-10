iPad 11, iPad mini 7 e iPad Air 6 potrebbero arrivare entro il 2023

Fin da dicembre dello scorso anno sappiamo che Apple sta lavorando a un nuovo iPad mini di settima generazione: a fine 2023 il colosso di Cupertino ha in cantiere non solo questo modello, ma anche iPad base di undicesima generazione e iPad Air di sesta generazione.

In tutti e tre i casi si tratta di aggiornamenti che manterranno con ogni probabilità il design attuale concentrandosi invece sull’aggiornamento delle specifiche tecniche, in particolare il processore. Infatti tutte e tre le linee di tablet sono state rilasciate un anno fa o più e funzionano con chip Apple Ax ormai datati rispetto a quelli più recenti e potenti impiegati nelle ultime generazioni di iPhone.

Per esempio iPad mini 6 è arrivato a settembre 2021 e funziona con A15 Bionic inizialmente impiegato negli iPhone 13. Ancora più datato il chip A14 Bionic utilizzato nell’attuale iPad 10 base. Se la cava decisamente meglio iPad Air che funziona con il chip Apple M1, il primo Apple Silicon per Mac.

Per tutti si prevede così un aggiornamento del chip principale, ma per iPad Air 6 Apple potrebbe riservare una sorpresa. A Cupertino infatti secondo 9to5Mac sono in fase di test quattro modelli diversi, due con wi-Fi e due con Wi-Fi + Cellular, indizi che lasciano pensare a un possibile raddoppio dei modelli, come Apple fa da tempo con iPad Pro, ma per il momento si tratta di speculazioni.

Fin dallo scorso anno iPad 11 e iPad mini 7 sono indicati in arrivo verso la fine del 2023 oppure all’inizio del 2024, mentre Mark Gurman non prevede un altro evento di presentazione Apple, ma solo possibili novità introdotte tramite comunicato stampa. Non c’è ancora certezza sulle tempistiche di arrivo, ma senza subbi Apple potrebbe introdurre nuovi iPad con specifiche aggiornate tramite comunicati, evitando un evento dedicato.

