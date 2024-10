Copilot ora vi scrive e risponde su WhatsApp

Pubblicità

L’intelligenza artificiale sta prendendo il sopravvento in qualsiasi settore dell’informatica, non c’è app o servizio che non sia condito da una buona dose di AI: perché, allora, Microsoft non rende disponibile l’assistente Copilot anche su WhatsApp? Eccovi serviti.

Vi basterà effettuare una rapida scansione del codice a barre presente in questa pagina ufficiale Microsoft per aggiungere la chat di Copilot al vostro elenco di contatti WhatsApp. La finestra che si aprirà non sarà poi così diversa da quella che siamo abituati ad utilizzare da anni quando chiacchieriamo quotidianamente con i nostri contatti.

In questo caso però, all’altro “capo della linea”, ovviamente, risponderà l’assistente AI Copilot di Microsoft, pronto per qualsiasi richiesta.

Al primo avvio la chat vi chiederà in inglese di accettare i termini del servizio. Fatto ciò sarà possibile chiacchierare con Copilot anche in italiano. Durante le nostre prove abbiamo, però, notato, che ogni tanto l’assistente risponderà comunque in inglese.

Per esempio, in alcuni casi, è capitato che durante la richiesta di creazione immagini la descrizione venisse restituita in lingua inglese. Interessante, però, notare, che il chatbot su WhatsApp crei delle immagini a partire da messaggi di testo, una funzione davvero carina che in un certo qual senso anticipa Image Playground di Apple.

Copilot su WhatsApp funziona esattamente come una classica chat, in cui si invia un messaggio e si attende la risposta. Questa è tendenzialmente immediata, anche se in particolare per la creazione delle immagini il chatbot può impiegare qualche secondo in più. In questo caso, comunque, è possibile chiudere WhatsApp, come si farebbe regolarmente con una qualsiasi altra conversazione; non appena l’immagine sarà pronta, arriverà una notifica di messaggio, proprio come accade nelle conversazioni più tradizionali.

