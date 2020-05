In arrivo Chrome 83 per Windows, Mac, Linux, Android e iOS con aggiornamento sulla privacy

Google ha annunciato l’arrivo di Chrome 83 per Windows, Mac, Linux, Android e iOS. La versione 83 del browser di Big G integra novità relative alle impostazioni di sicurezza e privacy, il blocco dei cookie nella modalità di navigazione in incognito e altre novità riservate agli sviluppatori.

Per garantire la stabilità del browser in concomitanza della pandemia da coronavirus, Google aveva recentemente sospeso gli aggiornamenti di Chrome ma ora gli sviluppatori hanno ripreso il lavoro. Dopo la versione 81 si passa direttamente alla 83 (le funzionalità previste nella release 82 sono state incluse nella nuova); la scelta di interrompere gli aggiornamenti era stata fatta per impedire (in caso di malfunzionamenti) gravi interruzioni agli sviluppatori web, agli amministratori di sistema e alle tante persone che lavorano da casa durante l’epidemia di coronavirus.

Nella modalità incognito, Chrome non salva la cronologia del browsing, informazioni indicate nei moduli e i cookie (informazioni memorizzata nel computer dai siti web visitati). A partire da Chrome 83, il browser blocca di default i cookie di terze parti con ogni sessione in incognito. È possibile scegliere di eliminare i cookie esistenti, consentire o bloccare tutti i cookie e impostare preferenze specifiche per determinati siti web. Le funzionalità sui cookie offerte ora da Chrome sono simili a quella già integrate da Mozilla in Firefox.

Google spiega che un nuovo controllo di sicurezza permetetrà di capire se le password memorizzato in Chrome sono state compromesse; lo strumento di controllo della sicurezza offre anche di un nuovo modo per verificare se la versione di Chrome è aggiornata con le protezioni di sicurezza più recenti, se sono installate estensioni dannose e come rimuoverle

In genere gli aggiornamenti di Chrome per Mac e Windows vengono eseguiti in background chiudendo e riaprendo il browser del computer; in alternativa è possibile scaricare la versione completa di Chrome direttamente dal sito dedicato.

