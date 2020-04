Disponibile in Italia Huawei Watch GT 2e

Presentato lo scorso 26 marzo, Huawei Watch GT 2e è finalmente disponibile all’acquisto anche in Italia. Lo smartwatch ultimo arrivato nella line up del produttore, è disponibile all’acquisto anche nel nostro Paese, naturalmente da acquistare con un solo click per riceverlo direttamente a casa. Costa 169 euro ed è già disponibile su Amazon.

HUAWEI WATCH GT 2e arriva in Italia in quattro diverse colorazioni nella versione da 46mm: Graphite Black, Lava Red, Mint Green e Icy White. Si tratta del primo smartwatch della società con la funzione di monitoraggio dei livelli di saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2), così da poter valutare le proprie condizioni di salute in un tap.

Quanto al design, Huawei Watch GT 2e presenta un look migliorato rispetto ai suoi predecessori, con una corona nascosta che, abbinata al corpo dell’orologio, dona un tocco di eleganza e modernità in più. Disponibile nelle nuove colorazioni Mint Green e Lava Red, l’orologio è dotato di un display touch AMOLED da 1,39 pollici ad alta precisione che supporta la Retina-grade resolution.

Al suo interno il Chipset proprietario Kirin A1, grazie al quale HUAWEI Watch GT 2e supporta ben 15 modalità di tracciamento di sport professionali che comprendono otto attività all’aperto come la corsa, camminata, alpinismo, escursioni, trail running, ciclismo, nuoto in acque libere e triathlon, e sette attività indoor. In totale, lo smartwatch è in grado di restituire 190 diverse tipologie di dati, per aiutare l’utente a ottenere sempre il massimo dal proprio allenamento, oltre a rilevare automaticamente ben 6 modalità sportive professionali. In più, Watch GT 2e supporta ulteriori 85 modalità di tracciamento sportivo personalizzate che ricoprono sei categorie di sport: estremo, tempo libero, fitness, acquatico, giochi con la palla e sport invernali. Le attività spaziano dalla street dance al parkour, dall’arrampicata su roccia allo yoga e dal balletto alla boxe, per incontrare le necessità di tutti gli sportivi.

Il nuovo wearable vanta un design moderno e sportivo da 46mm, con quadrante rotondo e cinturino integrato, estremamente portabile e confortevole, disponibile in quattro diverse colorazioni: Graphite Black, Lava Red, Mint Green and Icy White con cinturino in morbida gomma fluorurata, confortevole e delicata sulla pelle.

Si acquista su Amazon in tutte le sue colorazioni a 169 euro.