Martin Scorsese tratta con Apple per finanziare il suo prossimo film da 200 milioni di dollari

Secondo quanto riferito dal Wall Street Journal, il famoso regista Martin Scorsese sarebbe in trattativa con Apple e Netflix sul suo prossimo progetto cinematografico. Il film “Killers of the Flower Moon” – basato sull’omonimo libro di successo – è già in fase di produzione.

Il film precedentemente in fase di sviluppo con Paramount Pictures, con Leonardo DiCaprio, è stato bloccato per aver superato i limiti di spesa. La Paramount ha presumibilmente rifiutato i costi crescenti e ha permesso a Scorsese di trovare altri acquirenti.

Il film precedente di Scorsese, The Irishman, ha avuto una storia simile. Originariamente in fase di sviluppo presso la Paramount, con un budget di 175 milioni di dollari, è stato poi venduto dalla stessa a Netflix.

Per questo nuovo affare, Apple potrebbe trovarsi in una posizione migliore rispetto a Netflix. Mentre entrambi i colossi hanno i certamente i fondi per soddisfare il budget richiesto, per Killers of the Flower Moon sembra che Apple TV+ possa risultare la sede più accogliente, avendo il servizio mostrato più empatia verso il reparto cinematografico. Questo soprattutto perché Netflix preferirebbe che gli spettacoli originali debuttino prima sul servizio streaming, mentre Apple è aperta all’idea che il prodotto approdi prima al cinema.

Un debutto al botteghino per il film potrebbe aiutare a recuperare parte dei costi di produzione. Per questo, dunque, Apple TV+ potrebbe avere un vantaggio su Netflix per l’acquisto dei diritti.

Il Wall Street Journal afferma che se Apple riprenderà il film, dovrà rifondere la Paramount per le risorse che lo studio ha già investito nel progetto. È anche possibile che Apple e Paramount collaborino, con Apple che pagherà la maggior parte del conto e Paramount che gestirà la distribuzione del prodotto. Il film sarebbe poi trasmesso in streaming in tutto il mondo su Apple TV+, sempre dopo un periodo di esclusività nei cinema.