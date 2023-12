Pronto aggiornamento a macOS Sonoma 14.2

Apple ha rilasciasto la versione definitiva dell’aggiornamento a macOS Sonoma 14.2, secondo update di rilevo per il sistema operativo destinato ai Mac e presentato a settembre.

macOS Sonoma 14.2 arriva sei settimane dopo l’update a macOS Sonoma 14.1 e integra diverse novità. Apple riferisce che l’aggiornamento introduce miglioramenti relativi all’inserimento automatico nei PDF, a Messaggi e a Meteo. Questa versione include anche altre funzionalità, risoluzioni di problemi e aggiornamenti di sicurezza per il Mac. Di seguito le note di rilascio complete:

PDF

• L’inserimento automatico migliorato identifica i campi nei PDF e in altri moduli, consentendoti di riempirli con informazioni estratte dai contatti, come nomi e indirizzi.

Messaggi

• Una freccia visualizzata nell’angolo in alto a destra ti consente di passare rapidamente al primo messaggio non letto in una conversazione.

• Puoi aggiungere un adesivo direttamente a un fumetto grazie alla relativa opzione nel menu contestuale.

• La verifica delle chiavi dei contatti fornisce avvisi automatici e codici di verifica per aiutare le potenziali vittime di attacchi digitali altamente sofisticati a confermare l’identità delle persone con cui scambiano messaggi.

Meteo

• Le quantità di precipitazioni ti aiutano a tenere sotto controllo le condizioni di pioggia e neve giornaliere per i prossimi 10 giorni.

• I nuovi widget permettono di scegliere se visualizzare le precipitazioni della prossima ora, le previsioni giornaliere, gli orari di levata del sole e tramonto o altri indici relativi alle condizioni attuali, come la qualità dell’aria, la temperatura percepita e la velocità del vento.

• La vista rapida della mappa del vento ti aiuta a verificare a colpo d’occhio la direzione delle raffiche e ad accedere a una sovrapposizione con la mappa del vento animata che mostra le condizioni previste per le prossime 24 ore.

Orologio

• Possibie avviare più timer contemporaneamente e assegnare un nome a ciascuno.

• Le opzioni predefinite per i timer aiutano ad avviarne uno rapidamente scegliendo tra quelli visualizzati.

• Vengono mostrati i timer usati di recente per avviarli di nuovo velocemente.

L’aggiornamento include anche le seguenti novità:

• La playlist “Brani preferiti” in Apple Music consente di ritrovare rapidamente le canzoni che ti piacciono di più.

• Possibile disabilitare “Usa cronologia di ascolto” in Apple Music durante una full immersion, in modo che i brani riprodotti non compaiano in “Ascolti recenti” e non influiscano sui suggerimenti.

• Il riconoscimento dei brani in Shazam consente di identificare rapidamente le canzoni che si ascoltano online o intorno all’utente anche quando indossa gli AirPods.

• Nuovi layout per la tastiera offrono supporto per 7 lingue sami.

Come scaricsare l’aggiornamento di macOS Sonoma

Per scaricare l’aggiornamento di macOS Sonoma basta aprire Impostazioni di Sistema, selezionare la voce “Generali”, fare click su “Aggiornamento software”, attendere il completamento della verifica degli aggiornamenti e installare quelli proposti.

macOS Sonoma supporta MacBook Pro 2018 e seguenti, MacBook Air 2018 e seguenti, iMac Pro 2017, iMac 2019 e seguenti, Mac mini 2018 e seguenti, Mac Studio 2022 e seguenti, Mac Pro 2019 e seguenti.

macOS Sonoma è disponibile come aggiornamento software gratuito.

A questo indirizzo la nostra sezione dedicata a macOS Sonoma. A questo indirizzo i consigli su come preparsi all’aggiornamento.