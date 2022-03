Disponibile update macOS Monterey 12.3.1, risolto bug display esterni e gamepad Bluetooth

Apple ha rilasciato l’aggiornamento a macOS Monterey 12.3.1 Questo update arriva a 15 giorni di distanza dall’arrivo di macOS Monterey 12.3.

Apple spiega che l’aggiornamento a macOS 12.3.1 include correzioni di bug e aggiornamenti per la sicurezza del Mac ed è consigliato a tutti gli utenti.

L’update a macOS 12.3.1 è disponibile per alcuni Mac e su questi è proposto selezionando dalle Preferenze di Sistema la voce “Aggiornamento software”.

Nelle note di rilascio Apple riferisce che macOS Monterey‌ 12.3.1 risolve i seguenti problemi:

• Un monitor esterno USB-C o Thunderbolt poteva non accendersi quando veniva collegato a Mac mini (2018) come monitor secondario.

• I dispositivi Bluetooth, come i controller per videogiochi, potevano disconnettersi dal Mac in seguito alla riproduzione dell’audio tramite alcune cuffie Beats.

Sono state risolte infine alcune vulnerabilità ed è quindi consigiliabile eseguire l’aggiornamento prima possibile.

Abbiamo dedicato già diversi articoli di approfondimento al nuovo sistema operativo per Mac. Trovate tutto nel tag dedicato a macOS 12.