Le luci smart WiZ ora si illuminano a ritmo di musica

Le strisce LED di WiZ si sincronizzano con il ritmo della musica: grazie alla nuova funzione Music Sync introdotta tramite l’app chi acquista o ha acquistato già una delle strisce LED di questo marchio può fare in modo che le luci rilevino la musica in riproduzione sul telefono per poi “danzare” cambiando la luminosità e colore a ritmo.

In base al brano che si sta ascoltando è così possibile animare un compleanno, una festa in piscina, un aperitivo in giardino o una cena in balcone facendo in modo che le luci della linea Connected by WiZ lampeggino, si attenuino o aumentino di intensità cambiando il colore in sintonia con la musica di sottofondo.

È possibile sincronizzare le luci con la playlist preferita tramite l’applicazione WiZ (gratis per iPhone, iPad e Android) e poi eventualmente controllare il tutto anche a distanza tramite la voce.

I pulsanti Smart

Acquistando lo Smart Button (30 € su Amazon) è invece possibile controllare le luci e programmarne accensione e spegnimento, o anche soltanto cambiare colore, senza dover mettere mano allo smartphone.

A tal proposito l’azienda ha appena lanciato anche una nuova alternativa che si chiama ‌Smart Dial Switch ed è dotata di rotore che permette di dimmerare le luci semplicemente ruotando la manopola. Si possono anche attivare una delle quattro scene programmate tramite l’app, e si ricarica via USB come un cellulare. Inoltre funziona fino a 15 metri di distanza dalle luci anche senza WiFi.

Le strisce LED

Altra novità del marchio sono le strisce LED disponibili anche a lunghezza maggiore: si va dai 4 ai 30 metri ed è possibile tagliarle per adattarle al bordo della piscina, al pergolato di un giardino, oppure a un gazebo.

A quelle della serie RGBICO è invece stata appena aggiunta la capacità di ricreare più colori contemporaneamente.

Infine le strisce LED della nuova gamma Neon Flex ora anche in versione RGBIC, disponibili in versione da 5 o 10 metri, sono in grado di imitare l’aspetto delle luci al neon tradizionali ma sono chiaramente più efficienti, durevoli e flessibili. C’è chi le modella per “disegnare” sulla parete le onde del mare o una palma, così da ricreare facilmente una particolare atmosfera.

Ricordiamo che c’è anche la funzione SpaceSense per attivare o modificare le luci secondo il movimento rilevato nelle vicinanze. E sono tutte compatibili con il protocollo Matter, perciò si possono configurare con le piattaforme Casa di Apple, Google Home e Amazon Alexa.

I nuovi prodotti WiZ sono in vendita sul sito ufficiale ma datosi che l’azienda ha un suo negozio anche su Amazon, a breve dovremmo poterli comprare anche qui.

Se siete interessati ad altri prodotti come questi vi ricordiamo che qui trovate la sezione di Macitynet dedicata alla domotica, alla sicurezza, al risparmio energetico, green economy e abitare sostenibile.