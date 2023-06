Xiaomi 13 Ultra, il telefono con super fotocamera arriva in Italia

Xiaomi 13 Ultra ha appena fatto il suo ingresso nel mercato italiano, portando con sé importanti novità sul campo dell’imaging mobile. Questo nuovo smartphone di fascia alta, sviluppato in collaborazione strategica tra Xiaomi e Leica, si propone ancora una volta agli utenti e ai professionisti del mondo della fotografia mobile.

Il sistema ottico Leica integrato in Xiaomi 13 Ultra offre caratteristiche uniche in termini di compattezza, ampia apertura, elevate prestazioni di imaging, affidabilità e durabilità. Il sistema è composto da quattro fotocamere, di cui la principale dotata di un sensore da 1 pollice con apertura variabile.I l costruttore dichiara che design e progettazione dell’obiettivo permette di raggiungere precisione nanometrica, avvicinandosi al limite ottico.

Xiaomi 13 Ultra ottimizza completamente il flusso di lavoro RAW e incorpora un maggior numero di algoritmi per massimizzare la gamma dinamica, i dettagli e la texture dell’immagine. La fotocamera principale supporta il formato RAW da 50MP e fornisce al contempo UltraRAW multi-frame a 14 bit, per offrire risoluzione milgiore e ampia gamma dinamica.

Xiaomi 13 Ultra, caratteristiche

Xiaomi 13 Ultra è dotato di uno schermo WQHD+ da 6,73 pollici con una luminosità di picco fino a 2600 nit. Lo schermo supporta anche l’esperienza Dolby Vision, mentre sotto al cofano il terminale è equipaggiato con l’ultimo processore di fascia alta Snapdragon 8 Gen 2.

Ancora, il dispositivo vanta fino a 16GB di RAM LPDDR5x e una memoria UFS4.0 da 512GB. Inoltre, supporta interfaccia USB 3.2 Gen 1e un’uscita video DisplayPort fino a 4K 60Hz.

Xiaomi 13 Ultra sfrutta la tecnologia di raffreddamento battezzata Loop LiquidCool per dissipare il calore e mantenere basso le temperature, consentendo anche la registrazione video 8K a 24 fps su tutte le lenti. A chiudere, Xiaomi 13 Ultra propone una struttura unibody in metallo, finitura in pelle e un peso di 227 grammi.

Prezzi e disponibilità

Xiaomi 13 Ultra è ufficialmente disponibile su mi.com e presso i negozi Xiaomi in Italia. È disponibile in due colorazioni, Black e Olive Green, nella configurazione unica da 12GB+512GB. Il prezzo suggerito al pubblico è di 1499,99€.

La gamma Xiaomi 13 è disponibile su Amazon a partire direttamente da questa pagina.