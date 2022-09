DJI svela i droni Mavic 3E e 3T della serie Enterprise

La serie DJI Mavic 3 Enterprise è adesso disponibile in Italia, e serve al marchio per definire un nuovo standard per i droni commerciali portatili. Tra caratteristiche di questa serie, una fotocamera con zoom a 56× e modulo RTK dalla precisione millimetrica. Si tratta dei nuovi DJI Mavic 3E e DJI Mavic 3T che portano un potenziamento delle prestazioni.

Ispezioni più veloci con DJI Mavic 3E

DJI Mavic 3E consente di eseguire missioni di mappatura e rilevamento ad alta efficienza senza la necessità di punti di controllo a terra, grazie alla fotocamera grandangolare da 20 MP con un sensore CMOS da 4/3 con pixel da 3,3 μm di grandi dimensioni che, insieme alla modalità intelligente con bassa luminosità, offrono prestazioni migliorate in condizioni di scarsa illuminazione.

Propone uno zoom ibrido fino a 56x e ha una lunghezza focale equivalente di 162 mm per le immagini da 12 MP. Inoltre, un otturatore meccanico impedisce il Rolling Shutter e supporta intervalli di scatto rapidi di 0,7 secondi.

DJI Mavic 3T

Il drone 3T è progettato per operazioni dei vigili del fuoco, per la ricerca e il salvataggio, oltre che per le ispezioni e missioni notturne. DJI Mavic 3T ha lo stesso teleobiettivo di Mavic 3E, una fotocamera da 48 MP con sensore CMOS da 1/2” e una termocamera con campo visivo display (DFOV) di 61° e una lunghezza focale equivalente di 40 mm con risoluzione di 640 × 512 px.

La termocamera di Mavic 3T supporta la misurazione della temperatura di punti e aree, avvisi di alte temperature, tavolozze di colori e isoterme per aiutare i professionisti a trovare punti caldi e prendere decisioni rapide. Con uno zoom simultaneo a schermo suddiviso, le termocamere e lo zoom di Mavic 3T supportano lo zoom digitale continuo a 28× affiancato per facilitare i confronti.

La serie Mavic 3 Enterprise ha una distanza controllabile massima di 15 km grazie al sistema di trasmissione e DJI O3 Enterprise. Grazie a questo sistema è possibile godere di un’elevata velocità di refresh delle immagini a 1080p/30 fps.

Da notare che Mavic 3 Enterprise offre sistemi di navigazione e rilevamento degli ostacoli migliorati per fornire ai piloti la guida necessaria per sentirsi sempre al sicuro. I droni della serie Mavic 3 Enterprise includono DJI AirSense, che riceve segnali ADS-B dagli aeromobili tradizionali nella zona per avvisare i piloti di droni di altro traffico aereo nelle vicinanze. Il nuovo sistema migliorato DJI APAS 5.0 per il rilevamento di ostacoli con zero punti ciechi è supportato da sei sensori fish-eye omnidirezionali.

Inoltre, la serie Mavic 3 Enterprise include nuovi strumenti che combinano accessori e software per missioni professionali:

DJI RC Pro Enterprise è un radiocomando (RC) professionale con schermo ad alta luminosità da 1.000 nit per una chiara visibilità alla luce diretta del sole e un microfono integrato per una comunicazione chiara.

Il Modulo RTK consente ai professionisti delle indagini di ottenere una precisione millimetrica con il supporto per RTK di rete, servizi RTK di rete personalizzati e la stazione mobile D-RTK 2.

La Stazione mobile D-RTK 2 è il ricevitore GNSS ad alta precisione riprogettato da DJI per supportare tutti i maggiori sistemi globali di navigazione satellitare, che offre correzioni differenziali in tempo reale.

Prezzo e disponibilità

I droni DJI Mavic 3 Enterprise e DJI Mavic 3 Thermal sono disponibili per l’acquisto su a questo indirizzo, ai seguenti prezzi:

DJI Mavic 3 Enterprise – Care 1 Anno – € 3.547,76

DJI Mavic 3 Enterprise – Care 2 Anni – € 3.708,80

DJI Mavic 3 Thermal con fotocamera termica – Care 1 Anno – € 5.544,90

DJI Mavic 3 Thermal con fotocamera termica – Care 2 Anni – € 5.797,44

Se invece siete interessati a un drone consumer, tra i migliori vi segnaliamo al momento DJI Mini 3 Pro.