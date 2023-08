Microsoft vende parti ricambio per riparare i joypad Xbox

I controller di gioco moderni sono costosi, con prezzi che arrivano fino anche a 200 euro in particolari edizioni e a seconda delle funzionalità. Si tratta certamente di un grosso problema quando se ne rompe uno; il costo per sostituirlo è a volte proibitivo.

Per risolvere la questione Microsoft sta facendo un grande passo nel mondo dell’autoriparazione, offrendo pezzi di ricambio per i gamepad Xbox, insieme a istruzioni scaricabili e video tutorial passo-passo, il che dovrebbe far risparmiare qualche soldo ai giocatori nel lungo termine. Questo programma riguarda i modelli standard dei controller wireless Xbox e Xbox Elite Series 2 Wireless Controller.

Il Microsoft Store offre schede di ricambio, joystick, pulsanti, coperture e altro ancora, risolvendo problemi come quello dello “stick drifting” o dei pulsanti laterali bloccati. In passato, si doveva sostituire interamente il gamepad o affidarsi a soluzioni di terze parti rischiose.

Al momento, la pagina è disponibile solo in inglese e con prezzi in dollari, che variano da 24 dollari per i set di pulsanti a 60 per una scheda integrata e un’unità di montaggio motore. È possibile sostituire anche il motore di vibrazione per 35 dollari. Inoltre, sono disponibili custodie di ricambio, ma solo in nero e bianco.

Il programma è già attivo e sembra anche che Microsoft stia consentendo ad altri rivenditori di vendere questi pezzi di ricambio, come iFixit, che sono specialisti dell’autoriparazione.

Microsoft non è l’unico gigante dei videogiochi che di recente permette riparazioni fai-da-te. Il controller DualSense Edge di Sony viene effettivamente fornito con moduli di stick di controllo di ricambio, anche se l’azienda non vende altri pezzi tramite un negozio online. Nintendo, invece, non vende componenti di riparazione per i suoi controller.

Ricordiamo che Microsoft e iFixit collaborano per parti di ricambio e strumenti per riparare i computer Surface. Questa estate Microsoft offre la possibilità di vincere tramite concorsi online anche controller di gioco al profumo di pizza.