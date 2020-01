Dock Belkin per ricaricare iPhone e Apple Watch scontato del 70%: meno di 42 Euro

Se volete ricaricare iPhone ed Apple Watch contemporaneamente e da una sola postazione, non fatevi sfuggire l’offerta del giorno sul dock di Belkin, una soluzione elegante e di qualità che al momento si compra con un imponente sconto del 70%.

Innanzitutto è bene notare che stiamo parlando di Belkin, un’azienda che lavora nel settore da oltre 35 anni ed ha perciò accumulato sufficiente esperienza a garanzia della qualità dei prodotti che propone: il design ma soprattutto la lavorazione, i circuiti e i componenti promettono un’alta qualità del prodotto, il tutto abbinato a rigorose procedure di collaudo.

Nel caso specifico si tratta di una base di ricarica compatibile con tutti gli Apple Watch attualmente esistenti e con gli iPhone dotati di presa Lightning, quindi a partire da quelli prodotti dal 2012 (iPhone 5) in avanti ad eccezione di iPhone XS, iPhone XS Max e iPhone XR e presumibilmente anche i più recenti della serie 11, sebbene di questi ultimi la scheda tecnica non faccia menzione.

Per quanto riguarda gli iPhone compatibili, il supporto è provvisto della spina Lightning controllabile nella lunghezza attraverso una rotella posta sul retro. In questo modo si può estrarla maggiormente per rendere possibile il collegamento del telefono all’apposito alloggiamento anche quando indossa una custodia piuttosto ingombrante.

Per Apple Watch è invece previsto un sostegno leggermente inclinato che assicura un solido alloggiamento dell’orologio cinturino compreso, che si tratti di quelli a bracciale o dei più tradizionali composti da due parti separabili.

Non c’è nemmeno il bisogno di collegare la piastra a induzione di Apple in quanto è ne è già incassata una certificata MFi e quindi sicura sia nella ricarica che nel futuro funzionamento a seguito degli aggiornamenti software che normalmente inibiscono proprio l’uso dei caricatori non originali e sprovvisti di certificazione Apple.

La base di questo supporto, che ha le dimensioni di circa 14 x 9 centimetri, è antiscivolo e sufficientemente pesante per poter sorreggere i due dispositivi collegati, anche contemporaneamente, senza incorrere in cappottamenti o spostamenti a seguito di colpetti involontari. Dal retro parte un unico cavo che va poi collegato alla presa elettrica per l’alimentazione. Come dicevamo il motore è sufficientemente potente per poter ricaricare contemporaneamente i due dispositivi alla massima potenza.

Come dicevamo tutta questa qualità e tecnologia disponibile risulta ancor più allettante oggi per il ribasso del prezzo garantito dall’offerta del giorno di Amazon. La versione di colore nero costa solo 41,36 euro spedizione compresa, pari ad un taglio del prezzo di oltre il 70%, come dimostra infatti il prezzo di 130 euro della versione di colore argento.

Tenete a mente che il solo cavo originale Apple per ricaricare Apple Watch, nella versione lunga un metro, costa 35 euro, poco meno quindi del prezzo di questo supporto che oltre ad essere ben costruito e certificato, può ricaricare anche un iPhone in una stazione bella da vedere e pratica nel suo utilizzo quotidiano.