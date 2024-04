Echo 20 è un super dock Thunderbolt 3 e 4 con tutto quello che si può desiderare

Tra le varie Docking Station Thundertbolt disponibili sul mercato, l’Echo 20 di Sonnet si caratterizza per tutta una serie caratteristiche che lo rendono un prodotto decsisamente interessante per chiunque ha un Mac o un PC con porte Thunderbolt 3 o 4.

Questo SuperDock mette a disposizione varie interfacce, offre compatibilità con unità di storage SSD NVMe, una porta HDMI e supporta Ethernet 2,5 GbE (più veloce rispetto alla Ethernet 1 GbE standard). Usando un solo cavo per collegare il dock al computer si può avere disposizione tutto quello che serve sia sui Mac con CPU serie Mx (M1, M2, ecc.) di Apple, ma anche sui Mac con CPU Intel e Thunderbolt 3, e i PC Windows con Thunderbolt 3 e 4, ma anche i Chromebook con Thunderbolt 4/USB4 e gli iPad Pro con processori Mx (M1, M2).

Al dock è possibile collegare dispositivi Thunderbolt, monitor, periferiche USB, speaker alimentati e cavo Ethernet, tutti gestiti dall’unico cavo Thunderbolt a sua volta collegato al computer. È utile anche con i laptop: offre fino a 100W, scelta eccellente per collegare qualsiasi notebook o altro dispositivo con connettore USB-C che supporta USB-C Power Delivery con una potenza massima richiesta di 100 W; dopo l’uso, si scollega l’unico cavo Thunderbolt che va dal computer al Dock e il notebook è pronto all’uso, senza preoccuparsi di staccare le varie periferiche e accessori.

Lo slot M.2 NVMe per l’SSD consente di ottenere fino a 8TB di storage, ottenendo unità di archiviazione senza bisogno di collegare ulteriori dispositivi esterni al computer. Per l’installazione dell’SSD basta rimuovere le due viti sulla parte inferiore del Dock, inserire l’unità e richiudere il coperchio. Il produttore indica velocità di trasferimento fino a 800 MB/s: non è un fulmine ma è più veloce dei box USB 3 ed è più che adeguata per lo storage in generale di file di grandi dimensioni e/o il backup con Time Machine.

Il SuperDock Echo 20 Thunderbolt 4 vanta una porta HDMI alla quale è possibile collegare monitor con questo tipo di connessione. La Gigabit Ethernet 2.5 supporta velocità di soglia di 2.5 Gb/s usando esistenti cavi Cat 5e (o superiori), utile con switch e NAS che supportano queste velocità di connessione, con performance superiori a quanto possibile con la Gigabit Ethernet. Sono ovviamente supportate anche velocità di 1Gb/s e 100Mb/s.

Sul dock sono presenti tre porte Thunderbolt 4: una per la connessione/alimentazione con il computer (ideale per i Mac o PC che offrono solo una o due porte), più due porte aggiuntive per collegare altri dispositivi Thunderbolt in cascata. Le porte Thunderbolt supportano periferiche USB 3 e USB 4, e offrono 15W per accessori che richiedono maggiore potenza dal bus. Sui computer che offrono il supporto ai display USB, è possibile collegare anche un ulteriore display.

A proposito di display, è supportato il collegamento di un monitor 4K, 5K, 8K oppure due monitor con risoluzione 6K (da collegare alle porte Thunderbolt 3 o 4, USB-C o altre ancora usando degli adattatori).

Il SuperDock Echo 20 vanta 4 porte USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Type A e 4 porte USB 3.2 Gen 2 Type-C con supporto a piena velocità di unità SSD NVMe via USB. Il supporto alle specifiche di ricarica Type-C consente di ricaricare i dispositivi anche quando il computer è spento, in standby o scollegato.

Sul versante audio sono supportate connessioni stereo RCA, utile per trasportare segnali audio o video in bassissima tensione, verso amplificatori, mixer e affini. Non manca il lettore di card compatibile con memory card tipo SD, SDHC e SDXC, con supporto a velocità di lettura fino a 320 MB/s, utile per caricare immagini, video e altri contenuti su microSD.

Sul versante sicurezza, il dispositivo è compatibile con le serrature Kensington, permettendo (per ancorare il Dock a un tavolo e proteggersi dai furti). La garanzia del dock è di due anni e nella confezione è incluso un cavo Thunderbolt 4 da 0,7m. Il normale prezzo di listino è di 423,60 euro ma su Amazon nel momento in cui scriviamo si trova con un piccolo sconto a 406,50€.