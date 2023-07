Netflix registra di sei milioni di abbonati in più dopo lo stop alla condivisione password

Netflix ha dichiarato oggi la lotta contro la condivisione delle password negli Stati Uniti e in altri paesi ha avuto il successo sperato. Secondo il suo ultimo rapporto sugli utili, Netflix ha guadagnato 5,9 milioni di nuovi abbonati globali nel secondo trimestre del 2023, di cui oltre un milione negli Stati Uniti e in Canada.

Sulla base di questi risultati, Netflix estenderà adesso la politica di non condivisione delle password a “quasi tutti” i paesi in cui le nuove politiche non sono ancora state adottate. Ricordiamo che Netflix ha eliminato la possibilità di condivisione di password tra più nuclei familiari negli Stati Uniti a maggio scorso, estendendo pian piano questa limitazione anche ad altri Paesi, Italia compresa. La mossa ha immediatamente portato ad un aumento delle iscrizioni.

Secondo Netflix, il fatturato è aumentato in ogni regione in cui è stata introdotta la nuova politica di condivisione delle password, con le iscrizioni che hanno superato le cancellazioni. L’azienda ha registrato una crescita del fatturato del 2,7% anno su anno. In futuro, Netflix prevede un ulteriore aumento del fatturato poiché inizierà a vedere i pieni benefici del blocco della condivisone delle password, oltre ad una maggiore adozione del suo piano base supportato dagli annunci pubblicitari.

Per anni, Netflix ha permesso agli abbonati di condividere i propri account con persone esterne al proprio nucleo familiare, mentre adesso non è più consentito. Tutte le persone che accedono a uno stesso account Netflix devono vivere all’interno della stessa casa, con Netflix che limita l’accesso in base all’indirizzo IP e ad altri dati di localizzazione.

Ricordiamo che Netflix ha fornito strumenti per consentire a coloro che condividono gli account di trasferire i propri profili, così da non perdere consigli di visione e altri dati personali.

Netflix ha affermato che più di 100 milioni di nuclei familiari condividevano gli account, influenzando la propria capacità di “investire e migliorare Netflix” per i membri paganti.

