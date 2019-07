Dr Mario World, il video Nintendo mostra le battaglie multigiocatore

E’ da qualche tempo che Nintendo ha ormai ufficializzato l’arrivo, per il 10 luglio prossimo, di Dr. Mario World. In rete nelle scorse ore è apparso il video ufficiale di come saranno le battaglie multigiocatore.

Il filmato di Nintendo mostra come il titolo permetterà di giocare con i propri amici online dopo aver collegato un account Facebook o Line. Questo consentirà agli utenti anche di vedere i progressi degli amici o inviare elementi di gioco. Dr. Mario World offrirà anche anche una modalità giocatore contro giocatore in tempo reale online che permetterà di sfidare i propri amici.

Sembra che Nintendo abbia deciso di premere l’acceleratore sul versante iOS, raddoppiando questa estate con il lancio di due pietre miliari: ricordiamo, infatti, che Dr Mario World sarà accompagnato anche dal lancio di Mario Kart Tour.