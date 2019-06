Fatevi un iPad Pro; i modelli 2017 in forte sconto su Amazon

iPad Pro 2018 troppo cari? Perché non puntare sugli iPad Pro 2017? Su Amazon li trovate scontati e a prezzi “impossibili”? Questi modelli, lanciati nel giugno di due anni fa, sono un po’ immersi nelle varie vetrine, ma lo sforzo di cercarli viene ampiamente ripagato dagli sconti non solo rispetto ai prodotti attuali ma anche rispetto ai prodotti ricondizionati.

In due modelli che vi segnaliamo sono

Da notare che su Amazon la descrizione dei modelli da 12,9 pollici è sbagliata e riporta erroneamente le specifiche dei nuovi modelli.

Questi iPad, come accennato, sono i modelli della generazione precedente a quella a quella attuale, da cui si distinguono per avere Touch ID e non Face ID e la porta Lightning e non la porta USB-C. Tra le altre differenze segnaliamo: processore A10X Fusion contro l’A12 bionic dei nuovi modelli e compatibilità con Apple Pencil 2 mentre quello dell’anno precedente lo sono solo con Apple Pencil 1.

Nel caso del modello da 10,5 pollici la differenza rispetto all’anno passato è anche nel display che è, appunto, da 10,5 pollici contro gli 11 pollici del modello di quest’anno, che se li conquista grazie alla scomparsa del tasto Home.

Se l’offerta di questa pagina non è più disponibile consultate la nostra sezione Offerte Apple su Amazon per verificare le ultimissime segnalazioni.