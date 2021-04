DSL-AX82U è il nuovo modem Wi-Fi 6 futuristico di Asus

Asus ha annunciato il nuovo modem router DSL-AX82U, soluzione pensata per reti ad alte prestazioni. Ideale per chi non vuole compromessi nel momento in cui si condivide la rete e per chi ha bisogno di una rete affidabile quando si lavora da casa, l’ASUS DSL-AX82U è indicata come una soluzione adatta per streaming video in 4K, la condivisione della connettività broadband tra più dispositivi e sessioni di gaming.

Il router in questione sfruta la tecnologia wifi 6 (802.11ax) offrendo velocità di trasferimento fino a 5.400 Mbps. Permette inoltre di collegarsi a internet in diversi modi: oltre al modem integrato, è possibile collegarne uno esterno per le reti cellulari 4G/5G.

La connettività multipla è gestita dalla porta DSL per i collegamenti ADSL/VDSL, dalla porta Ethernet, per il collegamento ad un apparato per la fibra ottica e da quella USB per connettere modem broadband di tipo 3G, 4G e 5G.

Lo standard WiFi 6 assicura, rispetto alle precedenti versioni, minore latenza, velocità maggiore (fino a 5.400 Mbps), superiore efficienza energetica e migliore flessibilità perché i canali di collegamento sono a 160 MHz. Il tutto senza pregiudicare la compatibilità con qualsiasi dispositivo wifi, dallo smartphone al tablet, al computer fino a smart TV, grandi e piccoli elettrodomestici e smart speaker.

Il WiFI 6 ha anche il vantaggio di assicurare un’area di copertura superiore; il dispositivo di Asus supporta AiMesh, tecnologia che permette di creare una configurazione mesh con i router compatibili al fine di estendere ancora di più la copertura e di migliorare la navigazione all’interno di casa.

A questa funzione si aggiunge la Adaptive QoS (Quality of Service) che consente di massimizzare la gestione della rete e mantenere sempre ad alti livelli il suo funzionamento. In concreto, il modem router provvede a gestire il traffico dei pacchetti dati che transitano sulla rete, assegnando priorità dinamiche. Hanno dunque precedenza le applicazioni più intensive, come lo streaming video, il gaming, la navigazione su siti pesanti e importanti. Grazie all’Adaptive QoS si riduce la latenza quando serve, al fine di ottimizzare ulteriormente le prestazioni.

Sul versante sicurezza Asus DSL-AX82U integra AiProtection Pro gratuito a vita. La piattaforma di difesa “powered by Trend Micro” difende i dispositivi connessi alla rete WiFi da malware e altri pericoli. Per tutelare i più piccoli, il produttore ha dotato il modem router di un sistema di parental control che dispone di impostazioni predefinite, ma comunque personalizzabili, di protezione dei minori. È possibile pianificare gli orari e i giorni in cui è attivo il blocco e filtrare i contenuti accessibili online. Dalla dashboard è possibile ottenre statistiche di utilizzo e intevenire sulle opzioni di funzionamento del parental control.

Il supporto per Asus AURA RGB permette di personalizzare la parte frontale del modem router con una serie di illuminazioni multicolore. Sono centinaia le combinazioni possibili, selezionabili tra una serie di luci ed effetti anche per identificare modalità specifiche. Il tutto si controlla dalla una semplice ma completa interfaccia di configurazione.

Dalla stessa si gestisce il funzionamento della porta DSL (ADSL/VDSL), di quella WAN Gigabit per il collegamento di hub esterni per la fibra ottica e i collegamenti via cavo, dalle quattro LAN Gigabit (per collegare altrettante periferiche di rete via Ethernet) e di quella USB 3.0.

lla porta USB è anche possibile collegare stampanti e modem per la navigazione cellulare a banda larga sulle reti 3G, 4G e 5G.

Oltre che dalla console di comando, il router può essere gestito dall’apposita app per smartphone. Da questa è possibile eseguire la diagnostica di rete, per individuare eventuali problemi, analizzare e monitorare il traffico in tempo reale e produrre un QR Code al fine di mettere a disposizione degli ospiti la connettività senza ricorrere alle password.

Nel momento in cui scriviamo l’ASUS DSL-AX82U è venduto su Amazon a 259,99 euro.