DAZN arriva su TivùSat: un nuovo modo di vivere lo sport in televisione

DAZN, attuale leader nell’offerta di contenuti sportivi in streaming per quel che riguarda la Serie A e altre competizioni europee e internazionali, continua a innovare la propria proposta offrire un’esperienza sempre più accessibile ai suoi clienti. A partire dalla prossima stagione di Serie A TIM, gli abbonati TivùSat potranno seguire gli eventi live di DAZN tramite un canale satellitare dedicato, rendendo così più comoda la visione delle partite e degli altri eventi sportivi. Non mancano gli aumenti di prezzo.

Dal mese di agosto, sarà possibile accedere al canale satellitare ZONA DAZN anche su TivùSat, disponibile al numero 214 del telecomando. Su ZONA DAZN, gli appassionati di sport potranno godere di una selezione dei principali eventi sportivi trasmessi da DAZN, inclusi i sette match di Serie A TIM in esclusiva per ogni giornata, LaLiga EA Sports, oltre a contenuti originali e altro ancora.

Per attivare la visione di ZONA DAZN su TivùSat, sarà sufficiente essere utenti TivùSat con un dispositivo certificato e abilitato alla visione di ZONA DAZN, nonché essere abbonati DAZN (piano STANDARD o PLUS). Sarà poi possibile aggiungere il canale ZONA DAZN direttamente attraverso la pagina dedicata o l’area “Il mio Account”, con un supplemento mensile.

Ovviamente, al costo di DAZN si aggiunge anche il costo una tantum per la card e la CAM (o il decoder) per vedere Tivùsat. A tal proposito, non sembra esserci ancora una lista ufficiale dei dispositivi Tivùsat compatibili, ma quasi certamente tutti i dispositivi più recenti, a partire dal 2019 dovrebbero funzionare.

Nuovi prezzi DAZN 2023

C’è da ricordare che DAZN ha aumentato i prezzi per gli abbonamenti Standard e Plus. Il primo, costerà 30,99 euro al mese se si sceglie l’abbonamento annuale, mentre il secondo costerà 45,99 euro sempre con piano annuale. Si tratta di un rincaro di appena 1 euro rispetto allo scorso anno. Nel caso in cui si scelga il piano mensile, il costo sarà, rispettivamente, di 40,99 e 55,99 euro.

tornando, invece, a Tivùsat, questa nuova opportunità offerta da DAZN rappresenta un ulteriore passo avanti per rendere facile l’accesso agli eventi sportivi anche a chi non vuole passare per lo streaming su dispositivi fissi e mobili.

