E’ arrivato Pokémon Masters per iPhone, iPad e Android

Pokémon Masters è arrivato. La società sviluppatrice DeNA ha rispettato la promessa di rilasciarlo entro l’estate e infatti a partire da oggi 29 agosto il titolo si può scaricare su iPhone, iPad e Android.

Vi chiederete: ma c’è già il gioco dei Pokémon per smartphone. Cosa ha di diverso da Pokémon Go? In una parola: tutto. Pokémon Masters infatti riprende lo stile di gioco dei vecchi titoli per Game Boy e console e, quantomeno dalle premesse, ci si aspetta una massiccia adozione da parte degli utenti.

L’azione infatti si svolge in una nuova regione chiamata Pasio, che DeNA descrive come un’isola artificiale «In cui le regole della battaglia sono diverse». Qui si svolge il World Pokémon Masters, un torneo in cui si lotta tre contro tre. Vestendo i panni di un maestro si dovrà puntare a vincerlo lottando con famosi Allenatori e creando la propria squadra dei sogni.

Per la prima volta in assoluto in un titolo della serie sono disponibili tutti gli Allenatori e i Pokémon di qualsiasi regione. Già da questa prima versione è possibile reclutare tra 65 coppie, inclusi duetti familiari come Korrina e Lucario, Brenden e Treecko e Clair e Kingdra.

E’ possibile scegliere tre Allenatori e tre Pokémon per la propria squadra e sfidare gli avversari IA, sfruttando le debolezze degli avversari per infliggere maggiori danni. Di tanto in tanto si possono scegliere quali mosse devono essere utilizzate, guidando gli Allenatori per usare oggetti curativi e altri strumenti per aumentare le statistiche dei singoli Pokémon.

Pokémon Masters è disponibile gratuitamente su App Store e funziona su tutti gli iPhone e iPad dove è installato iOS 11 o versioni successive del sistema operativo: servono almeno 2 GB di RAM e processore a 64 bit.

L’app è disponibile gratuitamente anche sul Play Store per i dispositivi Android: anche qui sono necessari processore a 64 bit e 2 GB di RAM e, sebbene sia supportato sui dispositivi con almeno Android 5.0, la società sviluppatrice garantisce un fluido gameplay sui dispositivi con installata la versione di Android 7.0 (o superiore).