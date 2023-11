EA SPORTS FC 24 per PS5 e PS4 al minimo storico, solo 49 euro per il Black Friday

E’ cambiato il nome, ma non la sostanza. EA SPORTS FC 24 è, in realtà, FIFA 24. Rilasciato da qualche mese, il listino ufficiale parlava di circa 79 euro, ma al momento, grazie alle offerte Black Friday lo si acquista a 49 euro su Amazon, sia nella versione PS5, che nella controparte PS4.

Amanti del calcio virtuale, preparatevi a vivere un’esperienza senza precedenti con la tecnologia HyperMotionV, il rivoluzionario passo in avanti nel mondo dei videogiochi calcistici. HyperMotionV è il sistema che cattura il ritmo e la fluidità del calcio reale, proponendo movimenti più realistici rispetto alle passate edizioni.

EA SPORTS FC 24 offre il supporto ai dati di Opta, che permette di aggiornare la scheda di un calciatore in tempo reale, offrendo un’esperienza che va oltre le valutazioni totali, dando vita alle abilità uniche dei giocatori sul campo.

Ecco le caratteristiche in risalto in questa edizione:

Modelli di giocatore SAPIEN realistici alle pieghe delle divise, oltre a miglioramenti alla telecronaca, per immergersi in un’esperienza di gioco autentica con funzionalità che trasformano EA SPORTS FC 24 in un’esperienza televisiva ottimale.

Non manca, ovviamente la modalità Ultimate Team per costruire la propria rosa ideale con giocatori del presente e del passato.

Ancora, si potrà scendere in campo come giocatore o sedere in panchina come tecnico per scrivere la propria storia calcistica nella Carriera giocatore o tecnico.

Grazie allo sconto speciale del Black Friday del 38% su Amazon è possibile acquistarlo a 49,99 € invece di 79,99 €. Per la versione PS5 cliccate direttamente qui.