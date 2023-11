Shark S6005EU, in prova il vaporetto con panno ruotabile

Se c’è una cosa che il Covid ci ha insegnati è che la pulizia domestica non ha prezzo. Mantenere sane le mura domestiche, per la sicurezza di tutta la famiglia, è diventato uno degli obiettivi principali di molti utenti. Fortunatamente vengono in soccorso dispositivi di tutte le tipologie. E’ il caso, ad esempio, delle scope a vapore, che riescono ad igienizzare pavimenti e diverse superfici con il minimo sforzo. In prova questa volta la Shark S6005EU, una scopa a vapore 2-in-1 che offre tanti accessori all’interno della confezione e, per questo, risulta piuttosto versatile nelle pulizie di tutti gli ambienti.

Confezione

Partiamo dal contenuto della confezione. Questa Shark S6005EU offre, come già anticipato, davvero tantissimi accessori. Anzitutto il motore centrale, che è quello che contiene tutto il necessario per la creazione del vapore. Si tratta di un piccolo corpo centrale, nel quale è presente anche la pulsantiera di controllo e che si aggancia alla parte bassa della scopa, ma che può essere staccato per utilizzarlo come pulitore a mano, anche grazie all’ausilio dei molteplici beccucci presenti.

Oltre al motore centrale per il vapore è presente anche il manico, che serve per l’appunto per trasformare il pulitore a mano in una vera scopa a vapore. Naturalmente, non mancano i panni principali chiamati Dirt Grip. In confezione ce ne sono due, niente male considerando che acquistandoli separatamente hanno un costo di 19 euro. Sulla qualità di questi panni torneremo dopo, perché meritano veramente.

Ancora, sono presenti in confezione 1 ugello per le fessure, uno spazzolino in rame, un panno per strofinare, un misuratore d’acqua e un tubo accessorio. La dotazione di questo Shark S6005EU è assolutamente completa, così che non sarà necessario acquistare null’altro separatamente.

Montaggio e primo utilizzo

Niente di più semplice. Come già detto, il motore centrale che permette di creare il vapore è già di per sé pronto all’uso, senza necessità di innestarlo nel manico. Ed infatti, il copro centrale può essere collegato ai vari ugelli per essere utilizzato come pulitore a mano per diverse superfici, come le piastrelle della cucina, piuttosto che il vetro del box doccia.

Se, invece, la si vuole utilizzare per la pulizia dei pavimenti è necessario installare il motore centrale all’interno di un apposito scompartimento presente sulla parte bassa del manico. L’installazione è estremamente semplice e non è necessario alcuno strumento per farlo: basta spingere il vano nella sede. Allo stesso modo, premendo un solo pulsante sarà possibile estrarlo.

Funzionamento

Il funzionamento di Shark S6005EU è differente a seconda che si scelga la modalità scopa, oppure quella pulitore a mano. Nel primo caso, infatti, sarà necessario accendere il motore che crea vapore, avendo cura di impostare la modalità BASSA o ALTA. La prima nel caso in cui si debba pulire uno sporco leggero, la seconda nel caso di aree più difficili da igienizzare. In questa modalità non è necessario premere altri pulsanti, ma semplicemente utilizzare la scopa in modo tradizionale, facendola passare sul pavimento da pulire. Va notato che il corpo centrale installato nella parte bassa costringe l’utente ad abbassarsi ogni volta che si desidera cambiare la modalità di potenza.

Allo stesso modo, si dovrà staccare il vano centrale ogni qual volta si vorrà riempire il serbatoio dell’acqua. Considerando che proprio in questo vano è collegato il filo della corrente, l’operazione potrebbe risultare non troppo comoda.

C’è da dire, però, che la vaschetta per contenere l’acqua è davvero capiente, pari a mezzo litro, sufficiente certamente per pulire un’area davvero piuttosto vasta. Dunque, l’operazione di preparazione con acqua e scelta della potenza da utilizzare andrà fatta una sola volta. Certo, tutte le volte che si vorrà mettere in pausa l’erogazione del vapore, si dovrà nuovamente premere il pulsante posto nel corpo centrale installato verso la parte bassa del manico, così da mettere il motore in stand by.

Modalità pulitore a mano

Diverso, invece, è il discorso quando si sceglie di utilizzare Shark S6005EU come pulitore a mano. In questo caso si impugna direttamente il corpo centrale, potendo emettere vapore con la pressione del grilletto lì presente. Come già detto, sono davvero tanti gli ugelli che consentono la pulizia in questa modalità: da quello per le fessure allo spazzolino in rame.

Come Pulisce

Il grado di pulizia offerto da Shark S6005EU è piuttosto soddisfacente. Sono sufficienti circa 30 secondi per ottenere il vapore, un tempo davvero ridotto. Quello che abbiamo apprezzato particolarmente è il panno Dirt Grip.

Anzitutto perché ha una superficie piuttosto ampia, così da consentire con un semplice passaggio di pulire una vasta area del pavimento. Inoltre, si tratta effettivamente di un panno doppio. Offrono, infatti, la funzione double-face con la tecnologia Klik ‘n’ Flip. La scopa principale, infatti, permette di capovolgere il panno senza necessità di sganciarlo, così da poter pulire sia da un lato che dall’altro. Questo sistema consente di risparmiare tempo, potendo pulire il doppio della superficie prima di dover sciacquare il panno.

Peraltro, si tratta di un panno davvero ben fatto, solido, molto spesso e con un pattern particolare in grado di catturare e trattenere lo sporco. Ovviamente, è possibile rimuoverlo per lavarlo in lavatrice.

Il vapore, soprattutto alla potenza massima, è in grado di rimuovere anche le macchie più ostinate. La semplicità di utilizzo è un valore aggiunto e la presenza di un cavo lungo 6 metri permette di operare in un’area davvero vasta senza necessità di dover rimuovere la spina di frequente.

Il pavimento, dopo il passaggio, rimane visibilmente bagnato, oltre che caldo naturalmente, indizio che lascia dunque presagire un buon grado di pulizia.

In sé, la scopa pesa oltre 3 chilogrammi, quindi non è leggerissima. Da un lato il peso potrebbe renderla difficile da utilizzare alle persone più anziane, dall’altro è un valore aggiunto: è lo stesso peso, infatti, che permette di pulire più a fondo il pavimento, senza necessità di dover effettuare forza verso il basso per scrostare le superfici.

Inoltre, la scopa non rimane in piedi da sola, così da doverla necessariamente adagiare su un muro prima di potersi allontanare. Come già detto, anche il fatto di doversi chinare sul motore principale per cambiare le modalità di potenza o per mettere la scopa in stand by potrebbe renderla scomoda per chi è più avanti con l’età.

A rappresentare la maggior parte del peso è il motore centrale, che si dovrà tenere in mano anche quando si utilizza come pulitore a mano. Qui, come già anticipato, è presente un pulsante per erogare il vapore, ma non essendo presente un sistema di bloccaggio è necessario mantenere la pressione per tutto il tempo necessario all’erogazione del vapore.

Nel complesso, però, questi lati negativi vengono compensati dalla facilità d’uso e dalla forza del vapore, che è davvero appagante e soddisfacente per una scopa a vapore di questa fascia di prezzo.

Conclusioni

Costa 149 euro al momento e per questo prezzo è certamente consigliabile. Il panno ci è parso di ottima qualità: robusto e ampio, in grado di ruotare e offrire così una doppia pulizia. La forza del vapore è soddisfacente, anche se il posizionamento della pulsantiera in basso non è comodissima; manca, insomma, la possibilità di gestire le modalità di vapore sul manico in alto quando utilizzata in modalità scopa.

Prezzo e disponibilità

Al momento lo si acquista anche su Amazon a 149 euro, cliccando direttamente a questo indirizzo.

PRO

Panni Dirt Grip ottimi

Buona forza pulente

Vapore in 30 secondi

Il peso aiuta a scrostare le macchie più ostinate…

Rapporto qualità prezzo

CONTRO