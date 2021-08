Cyclemeter trasforma iPhone, iPad e Apple Watch in un computer per il fitness

Per tenere traccia degli allenamenti e delle attività sportive all’aria aperta ci sono decine di app, ma Cyclemeter è tra le più complete attualmente in circolazione. Definita da Wired «ossessivamente completa» e ritenuta «facile da usare» dal New York Times, quest’app è in grado di trasformare iPhone, iPad e Apple Watch in un potente computer per il fitness con mappe, grafici, divisioni, intervalli, giri, annunci, zone, piani di allenamento e altro ancora.

In sostanza tramite i sensori dell’iPhone è in grado di tenere traccia di ciclismo, corsa, camminata, escursionismo, sci, kayak e diversi altri sport in maniera completamente autonoma. Presenta un cronometro attraverso il quale è possibile visualizzare pagine di statistiche, mappe e grafici, completamente configurabili. Al fine degli allenamenti è poi possibile analizzare i dati attraverso il più comodo iPad, dove tutto viene configurato tramite iCloud.

Per quanto riguarda invece Apple Watch, al momento sono supportate due modalità: una, denominata “Registra su Apple Watch”, permette di registrare gli allenamenti direttamente dall’orologio e trasferirli poi automaticamente nella cronologia degli allenamenti su iPhone al rientro. Se poi si tratta di un Apple Watch con rete cellulare oppure l’iPhone si trova nelle vicinanze, è possibile seguire in diretta gli allenamenti usando gli amici, inviare aggiornamenti via e-mail, usare Siri per controllare gli allenamenti e via dicendo. La seconda modalità si chiama invece “Registra su iPhone” e come prima, permette di usare l’Apple Watch per controllare la registrazione sull’iPhone, che deve essere quindi presente durante gli allenamenti.

Cyclemeter tiene traccia della frequenza cardiaca, della velocità e della cadenza della bici (o dei passi) e usa l’altimetro barometrico di iPhone per misurare salite e discese. Usa Google Maps per le mappe del terreno e del traffico e registra automaticamente la temperatura e il tempo acquisendo i dati su Internet. E’ possibile usare Siri per avviare, arrestare ed eseguire il giro e richiedere le statistiche in qualsiasi momento, selezionando tra più di centinaia di annunci configurabili tra cui distanza, tempo, velocità, elevazione e frequenza cardiaca. Tramite voce è anche possibile regolare gli intervalli di tempo degli annunci.

Posizione, percorso e statistiche possono essere condivise in tempo reale con familiari e amici e tutti i dati raccolti possono essere importati ed esportati (in formato GPX, TCX, FIT, KML e CSV) tramite HealthKit nell’app Salute. I dati sono archiviati in modo sicuro sul dispositivo e possono essere condivisi tramite email, Strava, MyFitnessPal e Twitter. Il backup su iCloud è crittografato (e facoltativo).

L’app “Cyclemeter” è sviluppata da Abvio Inc., è localizzata in lingua italiana, è gratuita e attualmente si trova in 158esima posizione nella categoria “Salute e benessere” su App Store, dove ha ricevuto quasi 200 valutazioni con una media di 4,3 stelle su 5. La versione attuale è la numero 12.0.5 e per poter essere installata richiede almeno 80 MB di spazio e la versione 12.3 di iOS e iPadOS. Per accedere a tutti i contenuti è possibile acquistare alcuni potenziamenti disponibili in pacchetti “Elite” venduti a partire da 9,99 euro. Dal punto di vista della privacy raccoglie informazioni sulla salute e il fitness, sulla posizione, sui dati di utilizzo e diagnosi che non vengono collegate all’identità dell’utente.