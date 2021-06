Ecovacs Deebot N8+ in sconto del 5% e accessori gratis con un codice

Se comprate l’aspirapolvere automatico Ecovacs Deebot N8+ inserendo un codice speciale nel carrello, lo comprate in sconto del 5% e ottenete gli accessori extra gratuitamente. La promozione è attualmente in corso su Amazon ed è valida per pochi giorni, quindi chi è interessato farebbe bene a valutarne l’acquisto adesso.

Quello in promozione è il nuovo aspirapolvere automatico di Ecovacs che si svuota da solo. Ne abbiamo parlato in maniera più precisa in questo articolo, che vi invitiamo a leggere per saperne di più. Qui, in breve, vi riassumiamo le sue caratteristiche principali: innanzitutto come dicevamo include in confezione una torretta per lo svuotamento automatico, che può contenere polvere e sporco fino a 30 giorni. In pratica rispetto agli altri aspirapolvere automatici, quando torna alla base per ricaricarsi questo è anche in grado di svuotare il serbatoio, quindi non bisognerà preoccuparsi di farlo manualmente: l’unica cosa che bisognerà ricordarsi di fare, è di buttare mensilmente il sacchetto e sostituirlo con uno nuovo.

Potremmo definirlo la “Ferrari” degli aspirapolvere automatici di Ecovacs, visto che include la funzione di pulizia umida ed è in grado di rilevare automaticamente i tappeti, reagendo di conseguenza attraverso l’aumento della potenza di aspirazione (massimo 2.300 Pa) o evitando di passarci sopra se si sta utilizzando la pulizia umida. Inoltre incorpora il sistema di mappatura di precisione “TrueMapping” che gli consente di “vedere” la casa e memorizzarne la disposizione della mobilia per muoversi con agilità tra le varie stanze senza tralasciare nessun punto del pavimento.

Come gli altri, tramite l’app si può personalizzare la pulizia scegliendo l’ordine di accesso alle varie stanze, programmando l’avvio automatico in specifici giorni e orari, segnalando le aree da evitare e quelle su cui passarci due o più volte. Inoltre torna alla base quando è scarico e se non ha pulito tutta la casa, appena la batteria è di nuovo carica, riprende da dove aveva lasciato. Si può infine controllare anche tramite gli assistenti vocali Alexa e Google.

Se volete comprarlo, come dicevamo al momento lo trovate in sconto su Amazon: anziché pagarlo 599,98 euro potete risparmiare 30 euro e pagarlo quindi 569,98 euro: vi basta inserire il codice KLC3LD4X nel carrello prima di completare l’acquisto. In più se volete potete aggiungere nel carrello gli accessori extra (del valore di 40 euro, includono tre filtri di ricambio, 4 spazzole rotanti e un rullo da sostituire quando si usureranno) e, grazie al medesimo codice combinato con l’acquisto dell’aspirapolvere, li otterrete gratuitamente, quindi complessivamente si risparmiano 70 euro. L’offerta è valida fino al 7 giugno, salvo esaurimento anticipato delle scorte.