TikTok porta video Full HD e nuovi strumenti automatici

Ore di grandi modifiche in quel di TikTok: non solo la società ha annunciato cambiamenti imminenti per l’algoritmo delle raccomandazioni, ma sta anche implementando video Full HD oltre a una serie di nuove funzionalità audio e video che migliorano l’aspetto, e perché no i suoni, dei filmati.

L’aggiornamento più importante è certamente il supporto per i caricamenti dei video 1080p Full HD, che arriva in determinati paesi. Questo vorrà dire che l’utente potrà finalmente condividere video con questa risoluzione Full HD, attivando l’impostazione “Carica HD” dalla sezione “Altre opzioni” della pagina di pubblicazione.

L’aumento della risoluzione con gli upload di video Full HD è accompagnato da una serie di nuovi strumenti che rendono ancora più semplice migliorare l’aspetto generale, sia per l’audio che per il video di un filmato TikTok. Con il nuovo pulsante Miglioramento visivo, TikTok afferma che migliorerà diversi aspetti del filmato, come segnala Engadget, dalla esposizione alla correzione dei problemi di scarsa illuminazione, per finire alla correzione del colore con un solo tocco.

Dopo aver registrato o caricato un video, si potrà toccare il pulsante Migliora nel pannello presente a destra. Nel caso in cui le modifiche dovessero risultare troppo invadenti, e il risultato non essere gradito dall’utente, ci sarà anche il pulsante per annullarle.

Altrove l’effetto Schermo verde ora offre l’integrazione con Giphy, in modo da poter utilizzare una GIF dalla libreria di quella piattaforma come sfondo di un video. Ci sono anche più effetti vocali musicali e animali. Grazie a questo aggiornamento ora TikTok può trasformare la voce dell’utente o altri suoni in un miagolio di gatto, un flauto o un suono (un corno cinese a doppia canna). È possibile provarli toccando il pulsante Effetto vocale nella pagina Modifica.