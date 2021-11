El Salvador vuole una città basata sui Bitcoin

El Salvador è stato il primo Stato ad approvare il Bitcoin come moneta ufficiale, e adesso il governo del Paese sta dando ancora più peso alla moneta virtuale, sembra infatti che i piani siano quelli di costruire una vera e propria Bitcoin City.

A riportare la notizie sono stati Coindesk e BBC News, secondo cui il presidente Nayib Bukele ha svelato i piani per costruire questa città basata sui Bitcoin vicino a un vulcano, lungo il Golfo di Fonseca, tra La Unión e Conchagua. La metropoli avrà una propria centrale geotermica per aiutare a supportare il mining di criptovalute e non ci saranno plusvalenze, reddito, buste paga o tasse sulla proprietà, ma solo imposta sul valore aggiunto.

Il Presidente di el Salvador Bukele non ha fornito una linea temporale per la creazione della città Bitcoin. Tuttavia, ha presentato contemporaneamente un “Bitcoin bond” da un miliardo di dollari USA in cui la metà sarebbe stata utilizzata per costruire infrastrutture energetiche e minerarie, mentre il resto dovrebbe essere utilizzato per acquistare più valuta digitale.

Il capo della strategia per lo sviluppatore di obbligazioni Blockstream, Samson Mow, ha affermato che El Salvador inizierà a vendere partecipazioni in criptovalute dopo cinque anni e pagherà un dividendo extra ai detentori di queste obbligazioni. Con un rendimento iniziale del 6,5 percento, questo potrebbe rappresentare una manna significativa per il Paese, se le cose andranno come sperato.

Ovviamente, la mossa è un’enorme scommessa per un Paese con un prodotto interno lordo di poco più di 24,6 miliardi nel 2020. L’amministrazione di Bukele conta su Bitcoin per stimolare la crescita economica, l’indipendenza e gli investimenti, ma questo presuppone anche che il formato monetario rimanga su una traiettoria complessiva tendente verso l’alto.

Inoltre, non è chiaro se gli aspiranti residenti e gli investitori si affolleranno in una città orientata ai Bitcoin anche con incentivi fiscali. Questo è un nuovo territorio per la criptovaluta e non è certo se ci sia abbastanza supporto per far sì che il progetto possa prosperare.