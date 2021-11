Apple sta per aprire il suo secondo Store a Berlino

Come atteso, Apple sta per aprire un nuovo negozio a Berlino: è il secondo Apple Store che sta per sorgere nella capitale tedesca (qui l’inaugurazione del primo), giusto in tempo per le festività natalizie ma probabilmente non abbastanza per il Black Friday ormai alle porte. L’annuncio pubblicato poche ore fa nella pagina ufficiale infatti non indica una data precisa ma recita più semplicemente che il negozio è ormai pronto per aprire le porte al pubblico.

«Presto il nostro nuovo negozio a Berlino Mitte sarà lì per te. Qui, dove tutti hanno un cantiere creativo. Supportiamo tutti coloro che mettono in campo le proprie idee, provano qualcosa di nuovo o iniziano da zero. Perché tutto è possibile a Mitte, ed è proprio per questo che siamo qui». Il negozio si chiama Apple Rosenthaler Straße e come spiegato da Apple sorge a Mitte, il vivace quartiere centrale di Berlino, conosciuto per gli hotel di lusso, la famosa Torre della Televisione e la Porta di Brandeburgo.

Ma ad attirare i turisti in questa zona della città ci sono anche L’Isola dei Musei, sede del Neues Museum che espone il busto di Nefertiti, mentre studenti, hipster e dipendenti di aziende start-up amano frequentare negozi, bar e gallerie vicino a Hackescher Markt e Rosenthaler Platz. Infine Potsdamer Platz è il luogo di ritrovo di professionisti e fan in occasione dell’annuale Festival Internazionale del Cinema di Berlino.

Come dicevamo è il secondo negozio di Apple a sorgere nella città: il primo aprì il 3 maggio del 2013 lungo il Kurfürstendamm, un viale di Berlino talmente carico di storia da conservare, nonostante i grandi cambiamenti avvenuti negli anni, un grande valore nell’immaginario popolare tedesco. A fine ‘800 si concentravano caffè di lusso e locali popolari, gallerie d’arte e balere, teatri seri e sale di varietà, cinema, giostre, circhi equestri ed altre attrazioni stravaganti.

Inoltre lungo Kurfürstendamm si trovavano i caffè letterari che furono il principale luogo di incontro delle avanguardie intellettuali e artistiche berlinesi del primo trentennio del XX secolo. Oggi una visita a Berlino senza andare a vedere il Kurfürstendamm è quasi inconcepibile, se non altro per l’impressionante sfilata di negozi, boutique e la presenza di praticamente tutti i più importanti marchi della moda e non solo.

Il nuovo negozio Apple Store invece si trova vicino alla piazza Hackescher Markt, un altro luogo strategico di Berlino perché è un punto di partenza per visitare le numerose attrazioni turistiche della zona, un luogo che oggi viene considerato un “paradiso” dello shopping, un tempio gastronomico e un laboratorio creativo tutto in uno, dove si snodano negozi di moda e boutique chic e un sacco di laboratori e studi di artisti nei quali è possibile acquistare oggetti di artigianato tradizionale e di design.

Innumerevoli poi i ristoranti, dove gli amanti della cucina locale e internazionale trovano ciò che cercano, dove poter sorseggiare un caffè o degustare una torta in un accogliente locale con vista sulla piazza o bersi una birra dopo il lavoro in un pub rustico. Per altro qui il giovedì e il sabato si svolge un famoso mercato settimanale dove la ricchezza delle prelibatezze culinarie spazia da formaggi, salsicce e specialità di pesce a pasta fatta in casa, prodotti da forno e dolci, senza dimenticare i molti stand con accessori di alta qualità, souvenir e pezzi di design.

Per celebrare l’evento di apertura, sulla pagina del negozio Apple ha condiviso uno sfondo a tema costruito su misura degli schermi di iPhone, iPad e Mac che si possono scaricare ed utilizzare fin da ora.