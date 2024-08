Apple lavora al robot da tavolo per la casa smart

Pubblicità

Oltre al futuristico cameriere robot azionato da AI, Apple sta accelerando i lavori per un dispositivo da proporre come centralina della casa smart che viene indicato come robot da tavolo: poggerà su una superficie e metterà a disposizione uno schermo azionato da un braccio robotico.

Non è la prima volta che Mark Gurman indica l’esistenza di un prototipo di futuro HomePod integato con iPad, con schermo montato su braccio robotizzato, ma ora emergono molti più indizi e dettagli. Previsto non prima del 2026 o 2027 viene descritto come centrale per gestire tutte le funzioni e i dispositivi della casa smart.

Ma grazie alla capacità di ruotare liberamente lo schermo di 360 gradi, oltre che in basso e in alto tramite braccio robotico, permetterà anche di gestire videochiamate, oltre che per gestire e monitorare la sicurezza di casa. Il sistema, funzionante con una variante di iPadOS, sarà in grado di orientare lo schermo nella direzione dell’utente, come già visto da tempo in Echo Show 10.

Grazie alla presenza sia dell’evoluzione di Siri che delle nuove funzioni Apple Intelligence gli utenti avranno a disposizione comandi verbali per un ampio spettro di funzioni e personalizzazioni in base all’utente, a partire dal riconoscimento della voce.

Anche se un prototipo che corrisponde alla descrizione è indicato da anni nei laboratori di Cupertino, ora secondo Gurman il progetto ha ricevuto lOK a procedere: sotto la supervisione di Kevin Lynch, vicepresidente della tecnologia, Apple punta a rilasciarlo tra il 2026 – 2027 con un prezzo stimato di circa mille dollari.

Più nell’immediato Apple si appresta a introdurre la nuova gamma iPhone 16 e iPhone 16 Pro, oltre a nuovi Mac con il chip di ultima generazione Apple Silicon M4.