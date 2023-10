ElevenLabs prepara il traduttore AI vocale universale

Il sistema AI di ElevenLabs che clona la voce è stato impiegato dagli utenti per fare dire qualsiasi cosa alle celebrità: una versione rivista e corretta in arrivo promette di sostituire il doppiaggio con un traduttore Ai vocale che mantiene la stressa voce, intonazione ed emozione originali solo in 20 lingue diverse.

Quando Disney rilascia un nuovo film in inglese, l’azienda si impegna a tradurlo e localizzarlo in ben 46 lingue globali per renderlo accessibile al pubblico più ampio possibile. Si tratta di un’impresa enorme, per la quale Disney dispone addirittura di una intera divisione dedicata, la Disney Character Voices International Inc, incaricata di gestire il compito. Non tutti, però, hanno queste possibilità.

Esistono già strumenti di “doppiaggio AI” come quello di ElevenLabs, che promette di ottenere una ricreazione fedele della voce di attori in carne ed ossa, indipendentemente dalla lingua parlata a schermo.

ElevenLabs è una startup di intelligenza artificiale che offre un servizio di clonazione vocale, consentendo agli abbonati di generare vocalizzazioni quasi identiche alle controparti reali, utilizzando l’AI basata su alcuni minuti di campioni audio caricati.

Non sorprende affatto che, non appena la funzione è stata rilasciata in versione beta, sia stata immediatamente sfruttata per impersonare celebrità, a volte anche a loro insaputa e senza il necessario consenso.

Il nuovo strumento per traduzione e doppiaggio AI

Adesso, la società sta lanciando una nuova funzione di doppiaggio AI si propone di fare la stessa cosa, ma in oltre 20 lingue diverse, tra cui l’hindi, il portoghese, lo spagnolo, il giapponese, l’ucraino, il polacco e l’arabo, ma in modo lecito o con il consenso dei diretti interessati.

Si tratta di un traduttore vocale AI pensato per essere utilizzato da aziende media, educatori e influencer su Internet che non dispongono dei capitali di Disney per finanziare i propri sforzi di localizzazione globale.

ElevenLabs afferma che il sistema sarà in grado non solo di tradurre “contenuti vocali in un’altra lingua in pochi minuti”, ma anche di generare nuovi dialoghi vocali nella lingua di destinazione utilizzando la stessa voce dell’attore. O, almeno, una ricreazione generata dall’AI.

Il sistema, viene riferito, sembra sarà in grado di mantenere sia emozione che intonazione del dialogo esistente per trasferirli alla traduzione vocale generata tramite AI. “Contribuirà a far sì che il pubblico possa godersi qualsiasi contenuto desideri, indipendentemente dalla lingua che parla”, ha dichiarato Mati Staniszewski, CEO di ElevenLabs, in un comunicato stampa.

